Два игрока из основной обоймы «Манчестер Юнайтед» хотят покинуть команду, сообщает издание Football Insider.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Аргентинский защитник Лисандро Мартинес и португальский полузащитник Бруну Фернандеш заинтересованы в уходе из клуба в январе или в летнее трансферное окно.

По данным источника, Фернандеш и Мартинес по-прежнему стремятся уйти из «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера. Аргентинский специалист не смог убедить игроков остаться.

Ранее сообщалось, что Фернандеш не намерен продлевать свой контракт, истекающий летом следующего года. У «Юнайтед» есть возможность продлить соглашение на один сезон. По информации издания, оба игрока будут добиваться ухода из клуба.

Конфликт с Карриком и критика клуба

Бруну Фернандешу 32 года, он капитан команды и один из наиболее влиятельных футболистов английского чемпионата.

В прошлом сезоне португалец установил рекорд, отдав 21 результативную передачу в АПЛ, получил награды PFA и FWA лучшему игроку года, а в нынешнем сезоне уже забил шесть голов и отдал 5 передач во всех турнирах.

В конце октября в прессе появилась информация о конфликте игрока с возглавлявшим команду Майклом Карриком. После проигранного матча против скромного «Комо» в еврокубках португалец публично раскритиковал тактические решения тренерского штаба, фактически обвинив их в трусости и некомпетентности. В результате, Бруну был отправлен на скамейку запасных в следующем матче.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

За неделю до этого защитник Лисандро Мартинес публично выразил недовольство летней трансферной кампанией. Аргентинец считал, что клуб не получил необходимого усиления для выступления сразу в нескольких турнирах

Это не понравился многим легендам команды, которые раскритиковали аргентинца за столь категоричные высказывания. А один из новичков коллектива — Юри Тилеманс, и вовсе вступил с Лисандро в перепалку прямо на борту самолета. История закончилась публичными извинениями Мартинеса.

Фернадеша ждут в Турции, а Мартинеса — в Каталонии

Без работы игроки не останутся — по данным издания Fanatik, «Галатасарай» готовит предложение по Фернандешу. Турецкий клуб рассчитывает, что «МЮ» может согласиться на продажу футболиста зимой, чтобы получить за него компенсацию.

Главный тренер стамбульцев Окан Бурук ранее запросил усиление полузащиты. В случае перехода Фернандеш может занять позицию атакующего полузащитника, а россиянин Алексей Батраков — переместиться на позицию восьмерки.

По информации Fanatik, прошлым летом Фернандеш был готов перейти в «Галатасарай», однако «Манчестер Юнайтед» отказался отпускать капитана.

Лисандро Мартинес

Что касается Лисандро Мартинеса, то в нем заинтересована «Барселона» — по запросу Ханси Флика. Главной причиной просьбы о трансфере стали травмы — за октябрь повреждения получили Эрик Гарсия, Хави Эспарт, Жерар Мартин и Жуль Кунде, плюс случился рецидив травмы у Кристенсена.

Отступные аргентинца составляют €85,9 млн., а стоимость на Transfermarket — €45 млн. В этом сезоне у него только один гол — «Сабаху» в ЛЧ, на ЧМ у него 1+1 — и гол и ассист он оформил в матче с Кабо-Верде.