Ромелу Лукаку объявил об уходе из сборной Бельгии после 16 лет в команде. 33-летний нападающий «Фенербахче» опубликовал прощальное обращение через несколько часов после того, как бельгийцы разгромили Италию (4:1) и вышли в четвертьфинал Лиги наций. Сам Лукаку провёл весь матч в запасе.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

За эти 16 лет я отдал национальной сборной всё, что мог. Я испытал, пожалуй, весь спектр возможных эмоций... Мне довелось играть с потрясающими партнёрами по команде, которым я всегда буду благодарен. Я никогда не забуду эти моменты. Я принял решение завершить выступления в сборной — и на душе у меня спокойно. Ромелу Лукаку

Первый гол за Бельгию Лукаку забил Акинфееву

Лукаку дебютировал за взрослую сборную в 2010 году, когда ему было 16 лет, а первые голы забил в восьмом матче: 17 ноября того же года в Воронеже Бельгия обыграла Россию (2:0), и оба мяча были на счету Ромелу. Уже на второй минуте после ошибки Игоря Акинфеева Эден Азар выкатил мяч под удар 17-летнему форварду, которому оставалось попасть в пустые ворота. Во втором тайме Лукаку сам выиграл борьбу после длинной передачи и пробил мимо Акинфеева.

Лукаку в матче со сборной России в 2010-м globallookpress.com

Главного успеха со сборной он тоже добился в России — на ЧМ-2018 нападающий забил четыре мяча и помог Бельгии завоевать первую в её истории бронзу чемпионата мира. К моменту ухода Биг Ром забил 94 гола за сборную и оторвался от ближайшего преследователя в списке бельгийских бомбардиров аж на 53: у идущего вторым Кевина Де Брюйне — всего лишь 41 мяч.

Лукаку в матче за бронзу ЧМ-2018 globallookpress.com

Последний матч Ромелу сыграл в октябре

Последний гол за сборную Лукаку забил 2 октября в ворота Турции (3:0), а свой 135-й и последний матч провёл три дня спустя против Франции (1:4). В ноябре он пропустил выезд в Турцию из-за проблем с бедром, вернулся в заявку на встречу с Италией, но Марк ван Боммел так и не выпустил Ромелу. Теперь в четвертьфинале Лиги наций Бельгии предстоит сыграть уже без своего лучшего бомбардира.