Сборная Бельгии одержала домашнюю победу над командой Италии (4:1) в матче заключительного 6-го тура группового этапа Лиги наций в группе 1 Лиги А.

Бельгия — Италия globallookpress.com

Перед матчем

В пяти турах команда Марка ван Боммела одержала три победы и потерпела два поражения, забив восемь мячей и пропустив шесть. В последнем туре бельгийцы одержали волевую победу над командой Турции со счетом 2:1. Ранее «красные дьяволы» обыграли Италию (2:0) и Турцию (3:0), но дважды уступили Франции — 0:1 и 1:4. В заключительном туре хозяевам нужна была победа, которая гарантировала им место в четвертьфинале. Важным усилением стало возвращение Жереми Доку, пропустившего первые четыре матча турнира.

Марко Ван Боммел globallookpress.com

Итальянцы подходили к матчу в роли лидеров группы, после того как 5-м туре одержали волевую победу над Францией — 3:1. Всего Италия набрала 10 очков: трижды победила, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение при разнице мячей 11:6. Помимо Франции, итальянцы дважды обыграли Турцию — 4:1 и 3:1, а единственную ничью зафиксировали в гостевой встрече с французами (1:1). В Брюсселе гостей устраивала ничья. Что касается потерь, то Давиде Фраттези не мог помочь команде: полузащитник покинул расположение сборной из-за мышечной проблемы.

Ход матча

Бельгийцы с первых минут матча постарались взять мяч под свой контроль, так что сборной Италии пришлось прессинговать. Команды уже на первых минутах обменялись острыми выпадами. Сначала Калафьори вывел Фаджоли на удар из пределов штрафной, но Ламменс справился, а потом ещё и среагировал на добивание Пизилли. В ответной атаке Морейра внутри штрафной Италии подстроился под удар с полулёта, но мяч попал в Де Кетеларе.

Бельгия — Италия globallookpress.com

Счет в матче на 11-минуте открыли итальянцы благодаря удачной контратаке. Барелла дождался забегания Кайоде, тот справа прострелил в штрафную, где Эспозито опередил защитника и переправил мяч в сетку по высокой дуге.

Отыгралась Бельгия уже пять минут спустя. Удар Де Брёйне с линии штрафной итальянцы заблокировали, но отскок получился к углу вратарской, после чего Кастань и Де Кетеларе двумя передачами в касание вывели Де Кёйпера на выгодную позицию, и тот не промахнулся.

Казалось, после этого обмена уколами игра немного успокоилась, но уже на 22-й минуте сборная Бельгии вышла вперед. Де Брёйне от угла поля выполнил подачу на дальнюю штангу, Мехеле без прыжка нанёс удар головой, Доннарумма отразил мяч, а Нгой угадал с отскоком и добил под перекладину.

Бельгия — Италия globallookpress.com

Находящиеся в легком нокдауне итальянцы получили третий мяч в свои ворота на 26-й минуте, после скоростной атаки хозяев. Доку получил мяч у линии штрафной Италии, пустился в дриблинг, проскочил мимо двух защитников и низом пробил в дальний угол ворот.

После трех забитых мячей бельгийцы немного сбавили темп, но продолжали контролировать мяч и периодически атаковать. Пробовали итальянцы по ситуации идти в активный прессинг, но бельгийцы довольно легко выходили из-под этого давления.

А на 44-й минуте «Скуадра АДзурра» едва не получила гол в раздевалку, после ошибки в своей штрафной. Де Брёйне сыграл на перехвате и нанёс мощный удар с левой — мяч от рук Донаруммы угодил в дальнюю штангу.

Бельгия — Италия globallookpress.com

Как ни странно, менять ситуация заменами Роберто Манчини в первом тайме не стал, зато после перерыва сразу выпустил на поле Димарко и Думбия. Первый даже сумел сразуц же организовать момент в штрафной соперника. но его удар пришелся в защитника. В ответной атаке Морейра и Тилеманс подготовили удар для Де Брёйне, но бельгийский ветеран с линии штрафной покатил мяч рядышком со штангой.

Итальянцы активно провели первую пятиминутку тайма, после чего бельгийцы перевели игру на чужую половину, продолжая время от времени напрягать Доннаруму. Так, на 65-й минуте Де Брёйне воспользовался удачным отскоком, подобрал мяч в штрафной гостей, сблизился с воротами, но не пробил вратаря. Здорово сложился итальянец и отразил мяч.

В середине второго тайма Бастони придержал Де Кёйпера в штрафной сборной Италии. Было очень похоже на пенальти, но норвежский арбитр не решился указать на «точку». В ответ на такую несправедливость хозяева ответили двумя опасными ударами Морейры из пределов штрафной — мяч прошел над перекладиной и впритирку со штангой.

Бельгия — Италия globallookpress.com

А на 80-й минуте усилия Диегу принесли плоды. Бельгийцы выбежали в контратаку, итальянцы втроём не смогли остановить Доку, который передачей в направлении Де Брёйне обострил выпад. Далее Морейра получил мяч в штрафной, откуда аккуратно и точно пробил в дальний угол ворот.

Уже под занавес основного времени в ворота сборной Бельгии был назначен пенальти — Раскин пробовал заблокировать подачу Сиссе в штрафную, но мяч попал в выставленную руку. Эспозито взялся за исполнение 11-метрового, покатил мяч низом в направлении левого от себя угла ворот, но Ламменс потащил в прыжке, не позволив Франческо оформить дубль.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Ключевыми в этой встрече стали десять минут в первой половине первого тайма, когда разозленные пропущенным мячом бельгийцы отгрузили сопернику три гола, решив исход встречи. Впрочем, хозяева выглядели фаворитами на протяжении всей встречи.

Бельгия — Италия globallookpress.com

Cборная Бельгии с 12 очками заняла второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги А и вышла в плей-офф турнира, сборная Италии с 10 очками расположилась на третьей строчке и сыграет в стыковых матчах с командой из Лиги В.

Результат матча Бельгия Брюссель 4:1 Италия Рим 0:1 Франческо Пио Эспозито 11' 1:1 Максим Де Кёйпер 15' 2:1 Натан Нгой 22' 3:1 Жереми Доку 26' 4:1 Диегу Морейра 80' Бельгия: Сенне Ламменс, Тимоти Кастань, Натан Нгой ( Доди Лукебакио 87' ), Брандон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Юри Тилеманс, Ромео Лавиа ( Николас Раскин 76' ), Кевин Де Брёйне ( Леандро Троссард 87' ), Шарль Де Кетеларе, Диегу Морейра ( Артур Теате 87' ), Жереми Доку ( Мика Годтс 90' ) Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Риккардо Калафьори, Алессандро Бастони, Джорджио Скальвини ( Марко Палестра 62' ), Микаель Кайоде, Лука Колеошо ( Антонио Вергара 76' ), Никколо Писилли ( Федерико Димарко 46' ), Николо Фаджоли ( Исса Думбия 46' ), Сандро Тонали ( Альфаджо Сиссе 62' ), Николо Барелла, Франческо Пио Эспозито Жёлтые карточки: Сандро Тонали 45+1' (Италия), Джорджио Скальвини 51' (Италия), Джанлуиджи Доннарумма 81' (Италия)

Статистика матча 10 Удары в створ 4 8 Удары мимо 3 48 Владение мячом 52 7 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 6 Фолы 11

Что дальше?

Жеребьевка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций УЕФА 2026/27 состоится 20 ноября 2026 года в швейцарском Ньоне.

Четвертьфиналы Лиги A пройдут 25–27 марта и 28–30 марта 2027 года между победителями и обладателями вторых мест групп Лиги A

Стыковые матчи за повышение / понижение между командами Лиги A и Лиги B, и между командами Лиги B и Лиги C пройдут с 25 по 30 марта 2027 года.