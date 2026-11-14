Сборная Аргентины потерпела домашнее поражение от Уругвая на своём поле в товарищеском матче со счётом 1:2. Встреча проходила в Буэнос‑Айресе на стадионе «Бомбонера». Альбиселесте не могла помочь отсутствие Лионеля Месси, завершившего карьеру в национальной команде.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Хозяева уступали два мяча к 53‑й минуте

Первый тайм не принёс забитых мячей, а все основные события развивались после перерыва. Сначала на 48‑й минуте центральный защитник сборной Аргентины Леонардо Балерди забил в свои ворота, а через минуту хавбек гостей Максимилиано Вильчес сделал счёт 2:0 в пользу Уругвая. Лишь на 73‑й минуте Аргентине удалось забить хотя бы гол престижа после точного удара нападающего Хулиана Альвареса. Защитник «Зенита» Роман Вега появился на поле на замену на 83‑й минуте. Теперь Аргентина сыграет 18 ноября против Коста-Рики.

Это была первая игра Аргентины после объявления о завершении карьеры в сборной Лионеля Месси. 39‑летний игрок провёл за альбиселесте 208 матчей и забил 126 голов. На ЧМ‑2022 он привёл свою команду к золотым медалям, а через четыре года стал серебряным призёром.

Независимо от итогового результата, матч даёт нам пищу для анализа. Знали, что соперник непростой, поэтому должны продолжать работать. Соперник создавал нам трудности, и его нужно поздравить с этим. Но также очевидно, что все физические затраты — на нас. Нужно давать молодым игрокам возможность проявить себя, чтобы они постепенно набирали игровой ритм Лионель Месси главный тренер сборной Аргентины

Мы не заслуживали поражения. Уругвай забил два каких-то случайных гола буквально из ниоткуда. Аргентина была лучше соперника. Энцо Фернандес полузащитник сборной Аргентины

Какие ещё матчи прошли в Южной Америке

Эквадор одержал победу над Коста‑Рикой со счётом 2:0 в товарищеском матче, одержав первую победу под руководством главного тренера Марсело Гальярдо. На 22‑й минуте нападающий Хорди Кайседо открыл счёт, а на 83‑й минуте капитан Мойзес Кайседо реализовал пенальти и установил окончательный счёт. С 68‑й минуты Коста‑Рика играла в меньшинстве: защитник Диего Месен получил прямую красную карточку за фол на Хорди Кайседо.

Марсело Гальярдо globallookpress.com

Колумбия выиграла у Чили со счётом 1:0 в товарищеском матче. Единственный гол в матче был забит чилийским защитником Гильермо Марипаном в свои ворота при попытке прервать передачу с фланга Даниэля Муньоса. Чили за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот. Защитник «Зенита» Кевин Андраде весь матч провёл на скамейке запасных и не выходил на поле, а чилийский хавбек «Динамо» Максимилиано Гутьеррес вышел в старте и был заменён на 67‑й минуте.

Перу выиграла у Боливии со счётом 2:0. Голы забили Джанлука Лападула, реализовавший пенальти на 13‑й минуте, и 18‑летний Макслорен Кастро на 87‑й.