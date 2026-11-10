Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук установил рекорд результативности за свой клуб в регулярном чемпионате МЛС, но его личные достижения не помогли команде добраться до плей‑офф. Это случается второй сезон подряд.

Алексей Миранчук globallookpress.com

Комплектация «на коленке»

Второй сезон подряд «Атланта Юнайтед» остаётся за чертой плей‑офф, что с учётом амбиций клуба можно считать провалом. Вернувшийся зимой в команду в качестве главного тренера Херардо Мартино сразу дал понять, что для формирования состава, способного претендовать на что‑то серьёзное, ему необходим минимум год или три трансферных окна.

Хуниор Алонсо теперь играет вместе с Миранчуком globallookpress.com

Более того, первое мощное усиление в лице хавбека сборной Парагвая Матиаса Галарсы команде явно не помогло. Только летом Мартино получил по‑настоящему серьёзные трансферы в лице центральных защитников Хуниора Алонсо (бывшего игрока «Краснодара») и чилийца Пауло Диаса. Также появились хавбек Джулиано Галоппо и форвард Брель Эмболо, но время было упущено. К тому же у некоторых новичков возникли проблемы с визами, и они позже влились в состав.

А что же Миранчук

Российский полузащитник получил за год 5,1 млн долларов, и это 13‑е место в МЛС, а его статистика оказалась скромной: 7 забитых мячей и 7 голевых передач. Явно не звёздный уровень. Не намного ушёл капитан «Атланты» и экс‑игрок АПЛ Мигель Альмирон (7 голов и 9 ассистов). Эмболо забил 4 мяча в 11 встречах.

Некоторые матчи Миранчук играл на своей родной позиции в центре поля, но иногда Мартино использовал его в качестве «ложной девятки». Когда не было Альмирона, россиянин выводил команду в качестве капитана, что говорит об уважении и доверии к нему в клубе.

Алексей Миранчук globallookpress.com

Миранчук не раз говорил, что намерен полностью отработать контракт, действующий до декабря 2027 года, и не собирается менять клуб. Сейчас ему 31 год, и карьера явно идёт на спад, но списывать со счетов «Атланту» пока рано. Мартино получит полноценную возможность укомплектовать состав, команда может стать заметно сильнее в новом сезоне и претендовать на более серьёзные результаты, чем выход в плей‑офф. Ну а пока Миранчук находится в расположении сборной России и сыграет в ноябрьских товарищеских матчах.