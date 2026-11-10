«Бавария» рассматривает приглашение Лориса Кариуса на следующий сезон. По информации журналистов Sky Sport Флориана Плеттенберга и Флориана Хартманна, 33-летний голкипер «Шальке» вошёл в список кандидатов на фоне вероятного завершения карьеры Мануэля Нойера летом 2027 года.

Лорис Кариус globallookpress.com

При этом первым номером мюнхенцы видят Йонаса Урбига, поэтому основная цель — найти опытного вратаря, который согласится на роль дублёра и сможет подстраховать молодого конкурента.

Кариус — в списке, но не главный фаворит

Приоритетной кандидатурой остаётся Оливер Бауманн из «Хоффенхайма». Помимо него и Кариуса, «Бавария» рассматривает Бернда Лено из «Фулхэма».

По данным Sky Sport, Лено уже готов принять роль второго вратаря в Мюнхене — его контракт заканчивается летом 2027 года, однако английский клуб может продлить соглашение в одностороннем порядке. Кариус же связан с «Шальке» до июня 2028-го, так что свободным агентом следующим летом он не станет.

Великий финал ЛЧ-2018, годы без футбола и возвращение на топ-уровень

Кариуса прежде всего помнят по легендарному перформансу в финале Лиги чемпионов-2018, в котором «Ливерпуль» уступил «Реалу» 1:3. Немец сначала бросил мяч в ногу Кариму Бензема, а затем не справился с дальним ударом Гарета Бэйла.

После того финала карьера Кариуса стремительно покатилась вниз. Сначала он на два сезона был сослан в аренду в «Бешикташ», где был основным, но регулярно подвергался критике со стороны фанатов и даже главного тренера. А после ковидной паузы весной 2020-го вообще фактически перестал играть в футбол: пять матчей за год в аренде в «Унионе», возвращение в «Ливерпуль» и ни единого выхода на поле за сезон, затем — два официальных матча за два сезона в «Ньюкасле». Летом 2024-го Лорис остался вообще без команды и всерьёз задумался о завершении карьеры, но в январе 2025-го всё же присоединился к «Шальке».

Привоз Кариуса в финале ЛЧ-2018 globallookpress.com

Именно в Гельзенкирхене вратарь снова стал регулярно играть. В сезоне-2025/26 он провёл 30 матчей во Второй Бундеслиге и 13 раз сохранил ворота сухими, а «Шальке» выиграл турнир с лучшей обороной — всего 31 пропущенный мяч за 34 тура — и вернулся в элиту.

«В сложных матчах он не раз делал разницу решающими сейвами и приносил важные очки», — отмечал директор клуба Юри Мюлдер при продлении контракта с Кариусом в июне.

Но Нойер ещё рассчитывает вернуться

Впрочем, основным вратарём «Баварии» всё ещё остаётся 40-летний Мануэль Нойер. В матче с «Майнцем» он получил частичный разрыв сухожилия стопы и больше не сыграет в этом календарном году.

Досрочно завершать карьеру голкипер пока не собирается: сначала он рассчитывает восстановиться и вернуться в ворота. Однако внутри клуба, как утверждает Sky Sport, почти уверены, что нынешний сезон станет для него последним.