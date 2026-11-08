Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер выбыл на 2-3 месяца из-за травмы, полученной в матче 9-го тура Бундеслиги с «Майнцем» (1:2).

Мануэль Нойер globallookpress.com

Травма сухожилия

40-летний голкипер был заменен на 45-й минуте встречи из-за повреждения. По данным журналиста Патрика Штрассера, у Нойера диагностирован частичный разрыв сухожилия стопы. Он сможет вернуться к тренировкам через 6-12 недель.

Мануэль Нойер globallookpress.com

«Бавария» подтвердила информацию о травме Мануэля.

В нынешнем сезоне 40-летний голкипер сыграл в 9 матчах в составе «Баварии» во всех турнирах, в 4 из них оставил свои ворота сухими.

Рекордсмен-ветеран

В матче с «Майнцем» Нойер установил новый рекорд мюнхенской «Баварии» как самый возрастной игрок в истории клуба. На момент встречи Мануэлю Нойеру исполнилось 40 лет 225 дней.

Ранее самым возрастным игроком, выходившим на поле в составе мюнхенской «Баварии», был его коллега по амплуа Бернд Дреер (40 лет 198 дней). Свой рекорд он установил тоже в игре Бундеслиги против «Майнца» — 19 мая 2007 года.

Матч против «Майнца» стал для Нойера 550-м в Бундеслиге. Он лишь пятый игрок, которому покорилась эта отметка. До достижений Клауса Фихтеля (552) и Оливера Кана (557) осталось совсем чуть-чуть, а выше только Манфред Кальц (581) и Карл-Хайнц Кербель (602).

Нойер перешел в «Баварию» в 2011 году из «Шальке». Вместе с командой он 13 раз становился чемпионом Германии, выиграл 6 раз Кубок страны и 8 раз Суперкубок Германии. На его счету — две победы с «Баварией» в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Йонас Урбиг и Мануэль Нойер globallookpress.com

Урбигу шанса не дали

В матче с «Майнцем» травмированного Мануэля Нойера заменил его дублёр Йонас Урбиг. Когда стали известны сроки восстановления ветерана, возник закономерный вопрос — кто будет первым номером «Баварии».

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль отрицательно ответил на вопрос, будет ли 23-летний Урбиг всерьез рассматриваться на роль основного вратаря мюнхенцев.