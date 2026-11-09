Рафаэль Надаль станет членом совета директоров мадридского «Реала». Назначение должны утвердить делегаты клуба 21 ноября. Формально речь о месте в правлении, однако в Мадриде всё чаще обсуждают, не готовят ли 40-летнего испанца на смену многолетнему президенту клуба Флорентино Пересу.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Что произошло

Совет директоров «Реала» на заседании 4 ноября единогласно решил вынести назначение Надаля, члена клуба под номером 67 778, на утверждение собрания делегатов-сосьос. Голосование пройдёт 21 ноября на внеочередном собрании в баскетбольном зале тренировочной базы, сразу после ежегодного, где будут утверждать отчёт за сезон 2025/26 и бюджет на 2026/27. Надаль станет 20-м членом правления.

В клубном заявлении Надаля назвали «эталоном испанского и мирового спорта». Сам он поблагодарил Переса в соцсетях и написал, что принял предложение «с большим энтузиазмом, желанием учиться и сделать всё, что смогу».

Что он будет делать

Официально роль Надаля пока никак не описана. Понятно, что он будет представлять клуб на официальных мероприятиях: имя, известное во всём мире, для этого идеально подходит. Но, по данным The Athletic, со ссылкой на источники в клубе, Надаль с первого дня получит право голоса и будет участвовать в решениях наравне с остальными. Хотя по-настоящему «Реалом» управляет почти единолично Флорентино Перес, а влиятельнее прочих в правлении генеральный директор Хосе Анхель Санчес.

Собеседники издания объясняют назначение так: многие члены совета уже немолоды, и пора постепенно вливать свежую кровь, чтобы выстроить вокруг Переса команду, которая обеспечит спокойную передачу власти. В той же логике в октябре в клуб пришёл Бернд Райхарт, бывший глава компании, продвигавшей проект Суперлиги, — теперь он отвечает в «Реале» за бизнес.

Надаль сменит Переса?

В клубе такую версию считают основной. Надаль и сам не раз говорил, что когда-нибудь хотел бы возглавить «Реал». Других очевидных кандидатов нет. Санчес, по данным The Athletic, внутри клуба заявлял, что президентом становиться не собирается. Влиятельный советник Переса Анас Лаграри, по словам его окружения, таких планов тоже не строит. Да и под уставные требования ни тот, ни другой, судя по всему, не подходит.

Флорентино Перес, президент «Реала» globallookpress.com

Перес, которому 79, в июне переизбрался на очередной четырёхлетний срок. Это были первые выборы в «Реале» с реальной борьбой за 20 лет: Перес набрал 65% голосов, его соперник, 37-летний Энрике Рикельме, — 35%.

В чём проблема?

Устав клуба, который Перес сам ужесточил в 2012 году. Баллотироваться может только гражданин Испании, состоящий в клубе не меньше 20 лет. Почётным членом Надаль стал в 2011-м, так что право участвовать в выборах получит только в 2031 году. Если Перес отработает нынешний срок полностью, следующие выборы пройдут годом раньше.

Второе требование — банковская гарантия на сумму не меньше 15% годового бюджета клуба. При бюджете сезона 2025/26 в 1,25 млрд евро это 187 млн. Состояние Надаля журнал Fortune оценил в 220 млн долларов, около 196 млн евро. Хватает, но впритык.

Как дела у «Реала»?

Вопреки скепсису многих аналитиков, вернувшийся в клуб летом Жозе Моуринью отлично справляется с ролью главного тренера. «Реал» на 3 очка остает от «Барселоны» в таблице Ла Лиги (30 очков против 33). В Лиге чемпионов клуб делит 1-2 места с ПСЖ: мадридцы одержали 4 победы из 4.

21 ноября «Реал» в чемпионате Испании примет «Сельту», а 24-го в пятом туре Лиги чемпионов сыграет в Мадриде с ПСВ.