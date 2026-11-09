Полузащитник Александр Головин пропустит ноябрьский сбор сборной России из‑за травмы. 30‑летний игрок «Монако» получил повреждение икроножной мышцы в матче 10‑го тура Лиги 1 с «Ле Маном» (1:1) и покинул поле на 54‑й минуте. Сроки восстановления пока не определены.

Александр Головин globallookpress.com

Когда это произошло

Во встрече 10‑го тура французской Лиги 1 30‑летний россиянин появился в стартовом составе монегасков, но не смог доиграть игру до конца, покинув поле на 54‑й минуте. В том матче «Монако» упустил победу после замены Головина и сыграл вничью со счётом 1:1.

«У Саши есть повреждение. Он пропустит ноябрьский сбор национальной команды. Повреждение икроножной? Из этой области, скажем так. По срокам восстановления ждём информацию от медицинского штаба "Монако"», — сказал агент игрока в интервью «СЭ». Сейчас определяется характер повреждения полузащитника.

Головин вошёл в окончательный состав сборной лишь два дня назад — 8 ноября. В его отсутствие России предстоит сыграть с Узбекистаном в Ташкенте (12 ноября) и с Венесуэлой в Краснодаре (17 ноября). В 2026 году хавбек провёл за национальную команду три матча и забил три гола: отличился против Никарагуа (3:1) в марте и оформил дубль в ворота Ирана (2:0) в сентябре.

Кто ещё пропустит сбор

В первоначальном расширенном списке было 36 кандидатов, но затем осталось 28 человек. Главной неожиданностью стало отсутствие форварда «Спартака» Александра Соболева и хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

Арсен Захарян globallookpress.com

Главный тренер Валерий Карпин объяснил решение состоянием здоровья. «Мы переговорили с медицинским штабом и по состоянию здоровья не включили Соболева в итоговый состав. То же самое касается Захаряна. Ждали до последнего. Была надежда, что он сможет сыграть за „Реал Сосьедад“ в Лиге Европы, но Арсен даже не попал в заявку на игру», — цитирует Карпина сайт РФС.

Представитель Захаряна Геннадий Голубин в ответ на вопросы о возможной замене Головина подчеркнул: Арсен никогда не отказывался от вызова. «Ему раз за разом устраивали какую‑то рулетку с вызовами: то Карпин хочет его видеть, то не хочет, то вызывают, то не вызывают. Со стороны Арсена никаких отказов никогда не было», — сказал агент игрока «Реал Сосьедад» Sport24.

В этом сезоне 23‑летний Захарян сыграл 7 матчей во всех турнирах и провёл на поле всего 95 минут. При этом на его счету по одному голу в Ла Лиге и Лиге Европы. Последние несколько матчей полузащитник пропустил, но восстановился к игре с «Райо Вальекано» 8 ноября, однако на поле так и не вышел.