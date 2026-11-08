Петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 14-гго тура чемпионата России.

Перед матчем

«Зенит» подходил к матчу на серии из шести побед подряд во всех турнирах. победив в последних матчахна выезде «Балтику» (3:2) в Кубке России и «Крылья Советов» (3:0) в РПЛ, где он борется за первую строчку с «Динамо». Бело-голубые, уже проведшие свой матч, вырвались вперед, но победа возвращала был питерцам лидерство.

Сергей Семак «Зенит»

У «Ростова» тоже выдался неплохой отрезок, последние три матча перед выездном в Петербург дончане выиграли, разгромив дома «Акрон» (6:1) в Кубке и победив в чемпионате «Локомотив» (2:0) дома и махачкалинское «Динамо» (3:0) на выезде.

Ход матча

Питерцы сразу взяли мяч под свой контроль и начали постепенный натиск на ворота «Ростова», который принес плоды уже на 15-й минуте. Глушенков со штрафного с правого фланга навесил во вратарскую, Дуглас Сантос опередил Сако и головой переправил мяч в сетку, открыв счет.

После забитого мяча «Зенит» не стал успокаиваться и отсиживаться в обороне. Петербуржцы владели инициативой и больше времени проводили на чужой половине поля, оказывая давление на чужие ворота, «Ростов» пытался огрызаться контратаками, но без особого успеха.

Поэтому второй тайм начался для «Зенит» несколько обескураживающе. Прошла быстрая атака у «Ростова», Олусегун с левого фланга ворвался в штрафную, ушёл от Мантуана и пробил низом в дальний угол — Москвичёв среагировал, но мяч попал в пятку Андраде и закатился в ворота «Зенита».

Вернули преимущество питерцы уже пять минут спустя. Карпукас сделал пас к штрафной «Ростова», Луис Энрике резко сместился к центру и нанёс роскошный обводящий удар в дальнюю девятку — без шансов для Петрова.

Семак мгновенно среагировал, выпустив Вендела и Дивеева, а на поле стало больше борьбы и, как следствие, карточек. «Ростов» ответил своей заменой — Иван Комаров сменил Сулейманова, и эта рокировка сыграла в конце матча. На 83-й минуте Роналдо выиграл верховое единоборство у Андраде и сделал скидку вперёд, Лангович на скорости влетел в штрафную «Зенита» и прострелил в центр, а Комаров подстроился и вколотил мяч в ворота, сравняв счет.

Отметим, что после взятия ворот игроки петербуржцев окружили Станислава Матвеева и стали указывать на то, что у футболиста «Ростова» была игра рукой в верховом единоборстве, после которого пошла голевая атака на ворота «Зенита». Но Матвеев засчитал взятие ворот, ВАР не изменил его решение.

Сергей Семак сделал еще одну двойную замену, чтобы дожать соперника в концовке, но ни Джон Джон, ни Фелипе Аугусто не смогли склонить чашу весов в пользу питерцев. Матч закончился вничью.

Итог

Несмотря на то, что «Зенит» владел статистическим преимуществом, воплотить его в забитые мячи им оказалось сложно. Ключевым моментом встречи стал второй гол «Ростова», забитый, как считают игроки питерецев, не по правилам. Но арбитр не увидел ничего криминального, а результат — на табло.

«Зенит» набрал 31-е очко и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Столько же — в активе московского «Динамо», уступающего по дополнительным показателям. «Ростов» с 19 очками располагается на шестой строчке.

Результат матча Зенит Санкт-Петербург 2:2 Ростов Ростов-на-Дону 1:0 Дуглас Сантос 15' 2:0 Луис Энрике 58' 2:1 Иван Комаров 83' Зенит: Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан ( Игорь Дивеев 63' ), Вильмар Барриос, Артём Карпукас, Луис Энрике, Педриньо ( Фелипе Аугусто 87' ), Максим Глушенков, Александр Соболев, Moskvichev, Andrade Ростов: Виктор Мелёхин, Умар Сако, Игор Ногейра, Андрей Лангович, Алексей Миронов, Константин Кучаев, Роналдо, Тимур Сулейманов, Petrov, Prokhin, Olusegun

Статистика матча 5 Удары в створ 3 2 Удары мимо 4 57% Владение мячом 43% 3 Угловые удары 0 1 Офсайды 0

Что будет дальше?

«Зенит» 21 ноября отправится в Казань. где сыграет с «рубином» в рамках 15-го тура РПЛ. «Ростов» днем ранее примет на своем поле «Крылья Советов».