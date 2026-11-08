Петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 14-гго тура чемпионата России.

«Зенит» — «Ростов»
«Зенит» — «Ростов» globallookpress.com

Перед матчем

«Зенит» подходил к матчу на серии из шести побед подряд во всех турнирах. победив в последних матчахна выезде «Балтику» (3:2) в Кубке России и «Крылья Советов» (3:0) в РПЛ, где он борется за первую строчку с «Динамо». Бело-голубые, уже проведшие свой матч, вырвались вперед, но победа возвращала был питерцам лидерство.

Сергей Семак
Сергей Семак «Зенит»

У «Ростова» тоже выдался неплохой отрезок, последние три матча перед выездном в Петербург дончане выиграли, разгромив дома «Акрон» (6:1) в Кубке и победив в чемпионате «Локомотив» (2:0) дома и махачкалинское «Динамо» (3:0) на выезде.

Ход матча

Питерцы сразу взяли мяч под свой контроль и начали постепенный натиск на ворота «Ростова», который принес плоды уже на 15-й минуте. Глушенков со штрафного с правого фланга навесил во вратарскую, Дуглас Сантос опередил Сако и головой переправил мяч в сетку, открыв счет.

После забитого мяча «Зенит» не стал успокаиваться и отсиживаться в обороне. Петербуржцы владели инициативой и больше времени проводили на чужой половине поля, оказывая давление на чужие ворота, «Ростов» пытался огрызаться контратаками, но без особого успеха.

«Зенит» — «Ростов»
«Зенит» — «Ростов» «Зенит»

Поэтому второй тайм начался для «Зенит» несколько обескураживающе. Прошла быстрая атака у «Ростова», Олусегун с левого фланга ворвался в штрафную, ушёл от Мантуана и пробил низом в дальний угол — Москвичёв среагировал, но мяч попал в пятку Андраде и закатился в ворота «Зенита».

Вернули преимущество питерцы уже пять минут спустя. Карпукас сделал пас к штрафной «Ростова», Луис Энрике резко сместился к центру и нанёс роскошный обводящий удар в дальнюю девятку — без шансов для Петрова.

Семак мгновенно среагировал, выпустив Вендела и Дивеева, а на поле стало больше борьбы и, как следствие, карточек. «Ростов» ответил своей заменой — Иван Комаров сменил Сулейманова, и эта рокировка сыграла в конце матча. На 83-й минуте Роналдо выиграл верховое единоборство у Андраде и сделал скидку вперёд, Лангович на скорости влетел в штрафную «Зенита» и прострелил в центр, а Комаров подстроился и вколотил мяч в ворота, сравняв счет.

«Зенит» — «Ростов»
«Зенит» — «Ростов» «Зенит»

Отметим, что после взятия ворот игроки петербуржцев окружили Станислава Матвеева и стали указывать на то, что у футболиста «Ростова» была игра рукой в верховом единоборстве, после которого пошла голевая атака на ворота «Зенита». Но Матвеев засчитал взятие ворот, ВАР не изменил его решение.

Сергей Семак сделал еще одну двойную замену, чтобы дожать соперника в концовке, но ни Джон Джон, ни Фелипе Аугусто не смогли склонить чашу весов в пользу питерцев. Матч закончился вничью.

Итог

Несмотря на то, что «Зенит» владел статистическим преимуществом, воплотить его в забитые мячи им оказалось сложно. Ключевым моментом встречи стал второй гол «Ростова», забитый, как считают игроки питерецев, не по правилам. Но арбитр не увидел ничего криминального, а результат — на табло.

«Зенит» набрал 31-е очко и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Столько же — в активе московского «Динамо», уступающего по дополнительным показателям. «Ростов» с 19 очками располагается на шестой строчке.

Результат матча

ЗенитСанкт-ПетербургЗенит2:2РостовРостовРостов-на-Дону
1:0 Дуглас Сантос 15' 2:0 Луис Энрике 58' 2:1 Иван Комаров 83'
Зенит:  Нино,  Дуглас Сантос,  Густаво Мантуан (Игорь Дивеев 63'),  Вильмар Барриос,  Артём Карпукас,  Луис Энрике,  Педриньо (Фелипе Аугусто 87'),  Максим Глушенков,  Александр Соболев,  Moskvichev,  Andrade
Ростов:  Виктор Мелёхин,  Умар Сако,  Игор Ногейра,  Андрей Лангович,  Алексей Миронов,  Константин Кучаев,  Роналдо,  Тимур Сулейманов,  Petrov,  Prokhin,  Olusegun

Что будет дальше?

«Зенит» 21 ноября отправится в Казань. где сыграет с «рубином» в рамках 15-го тура РПЛ. «Ростов» днем ранее примет на своем поле «Крылья Советов».