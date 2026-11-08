Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над тольяттинским «Акроном» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

Перед матчем

«Спартак» подходил к матчу с «Акроном» в хорошем настроении. После поражения от ЦСКА в столичном дерби, красно-белые обыграли «Рубин» (1:0) в домашнем матче кубка России, после чего в чемпионате разгромили «Локомотив» (0:4) на выезде и идут в группе лидеров РПЛ.

У «Акрона» дела куда хуже. Накануне выезда в Москву они были уничтожены «Ростовом» в Кубке России, уступив со счетом 1:6, а потом в чемпионате проиграли «Балтике» (1:2), опустившись в зону стыков.

Ход матча

Встреча началась при явном преимуществе хозяев, которые создали первый опасный момент уже на 7-й минуте. Зобнин отыграл на Угальде, который пасом в касание запустил справа в штрафную Солари. Аргентинец мяч обработал, пробил по воротам уже с довольно острого угла, и успел его в подкате накрыть Эшковал.

Впрочем и «Акрон», старался не садиться к своим воротам и при первой возможности тащил мяч вперёд, огрызаясь контратаками, да ещё и прессинговал довольно высоко.

Так, на 19-й минуте Марадишвили слева отыграл на Пестрякова, который от лицевой покатил в центр, а там его партнёр мяч пропустил, и со входа в штрафную «Спартака» мощно пробил сходу Лончар. Мяч летел в дальний угол, но в прыжке справился Максименко. Красно-белые тут же ответили — Бистровича после передачи Бокоева опередил Жедсон, ворвался в штрафную площадь, а вот переиграть рванувшего навстречу Гудиева не удалось.

На 34-й минуте «Акрон» едва не вышел вперед. Пестряков диагональной передачей назад отыграл на Шуманского, который зарядил по воротам «Спартака» с подступов к штрафной площади, но попал в перекладину в районе девятки.

Тем не менее, на исходе первого тайма гости пропустили. Хотя отбились игроки «Акрона» после углового, но атака вторым темпом от «Спартака» завершилась игрой в стенку Барко с Умяровым. Последний ответным забросом направо нашёл аргентинца, а тот от лицевой на удачу прострелил. Слободан Тедич на ближней штанге выставил ногу, от неё мяч и влетел в сетку его же ворот.

В перерыве «Акрон» сделал двойную замену, надеясь освежить игру — на поле вышли Дуду и Оганесян. При первой же возможности гости шли вперед и это принесло результат на 58-й минуте. «Акрону» удался хороший розыгрыш аута, пошла передача слева в центр на Лончара, который подобрался к штрафной площади и точно пробил в дальний угол, сравняв счет.

Впрочем, долго радоваться не пришлось — «Спартак» большими силами бросился отыгрываться, что ему и удалось на 64-й минуте. Барко совершил прорыв по левому флангу, прострелил на Пруцева, который мяч принял, здорово развернулся и сильно пробил в ближнюю девятку.

Александр Максименко «Спартак»

Дальше игра шла на встречных курсах, тренеры пытались освежить составы заменами, но на 84-й минуте «Спартак» внезапно остался в меньшинстве. Пошла длинная передача на Шуманского, который прокинул мяч мимо Максименко, и опоздавший голкипер за пределами штрафной в подкате сбил форварда «Акрона», получив красную карточку за совсем необязательный фол.

«Акрон» почувствовал шанс на спасение и пошел вперед большими силами, заставив «Спартак» отбиваться. Тем не менее, красно-белым удалось удержать минимальное преимущество в концовке.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Игра в первом тайме была более-менее равной, и автогол «в раздевалку» очень помог «Спартаку», став ключевым моментом матча. Поэтому даже пропущеный гол во втором тайме не смутил хозяев, которые быстро отыгрались. Удаление Максименко едва не спутало все карты Хуана Карлоса Карседо, но красно-белые выстояли.

После 14 матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

Результат матча Спартак Москва 2:1 Акрон Тольятти Спартак: Срджан Бабич, Виктор Парада, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Манфред Угальде, Maksimenko, Wooh, Prutsev Акрон: Виталий Гудиев, Вячеслав Бардыбахин, Марат Бокоев, Роберто Фернандес, Кристиян Бистрович, Стефан Лончар, Слободан Тедич, Escoval, Pestryakov, Shumansky, Maradishvili

Статистика матча 6 Удары в створ 5 6 Удары мимо 4 56% Владение мячом 44% 11 Угловые удары 3 3 Офсайды 1

Что будет дальше?

В следующем туре подопечные Карседо на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо» 22 ноября, а команда Срджана Благоевича на день раньше в домашнем матче встретится с «Факелом».