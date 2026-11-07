В 10‑м туре английской Премьер‑лиги «Ноттингем Форест» неожиданно дома переиграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Главным героем встречи стал воспитанник «горожан» Лиам Делап, забивший второй и третий мячи своей команды. Также за «лесников» отличился защитник Жаир Кунья, а за гостей единственный мяч на счету Райана Шерки.

Лиам Делап (слева) globallookpress.com

Перед матчем

К 10‑му туру команда Оливера Гласнера имела 9 очков после девяти туров и располагалась на предпоследней строчке в таблице АПЛ, а над самим австрийским специалистом начала маячить тень возможной отставки. В прошлой игре «Ноттингем» уступил в гостях «Брентфорду» (0:2), а до этого была ничья с «Ипсвичем» (1:1).

Оливер Гласнер globallookpress.com

«Манчестер Сити» имел 21 очко и занимал вторую строчку в таблице чемпионата. На неделе команда разобралась в гостях с «РБ Лейпцигом» (3:2), уверенно контролируя ход игры, а до этого в чемпионате подопечные Энцо Марески уступили «Брайтону» (0:1).

Ход игры

Обе команды активно начали встречу без раскачки, и уже на 6‑й минуте «Ноттингем» неожиданно вышел вперёд. Гвардиол на своей половине поля двинулся поперёк, не расстался с мячом, попав под прессинг Жаира Куньи. Бразилец, навязав Йошко борьбу и уронив его на газон, отобрал мяч, ворвался в штрафную и отличным ударом пробил в левый нижний угол мимо Доннаруммы. Это первый гол «лесников» на своём поле в нынешнем сезоне.

Удивительно, но хозяева и после забитого мяча продолжали владеть инициативой, и на 18‑й минуте Лиам Делап, который является воспитанником «горожан», сделал счёт 2:0 в пользу своей команды. Нападающий получил передачу от Шлагера на левом фланге, ворвался в штрафную и метров с 14 вколотил мяч под перекладину!

Делап и Доннарумма на коленях globallookpress.com

На 23‑й минуте счёт мог стать 3:0, но Мурильо пробил с подбора после навеса с углового и выноса от ворот — Доннарумма в падении накрыл удар! Первый момент гостей случился на 32‑й минуте, когда Холанн получил пас в штрафной, но мяч скакал по газону, и удар у Эрлинга опасным не получился: Селс всё контролировал и поймал посланный низом в правый угол ворот мяч.

На 41‑й минуте норвежец получил ещё один шанс забить: он прошёл по диагонали в фирменном силовом стиле, убежал от Селса и пробил низом под ближнюю штангу с умеренно острого угла, но Кунья в подкате заблокировал удар, выбив на угловой! Статистика первого тайма примерно равная, но хозяева ведут 2:0.

«Ман Сити» смог сократить отставание в счёте на 52‑й минуте. Жереми Доку вошёл слева в штрафную и прострелил в центр. Мяч попал в бедро Йетса, от которого отскочил назад — и Райан Шерки с лёта, метров с 14, вколотил мяч под перекладину! 2:1 в пользу «Ноттингема».

Райан Шерки globallookpress.com

Через пять минут гости могли отыграться, когда передача Нунеса с правого фланга нашла Холанна в штрафной. Эрлинг обработал мяч и пробил в дальний угол, чуть‑чуть не попав в «девятку»!

На 73‑й минуте Делап оформил дубль. Контратака «лесников» началась с заблокированного удара Фернандеса возле собственной штрафной и отрыва Гиббс‑Уайта. Прорвавшись по центру, он отдал передачу на ход Делапу. Лиам ворвался слева в штрафную и классно пробил в дальний угол — мяч залетел с рикошетом от штанги.

Последние минуты встречи прошли с преимуществом «горожан», но «Ноттингем» грамотно отбивал все атаки соперника.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Эта победа позволила команде Оливера Гласнера покинуть зону вылета. «Ноттингем» на удивление выглядел организованно в этой встрече, а Делап, которому было выдано много авансов перед началом сезона и который был приобретён за более чем 50 млн евро, выдал лучшую игру. Австрийский специалист пока может передохнуть и спокойно готовить команду к следующему матчу.

«Манчестер Сити» выглядел на удивление вяло и расслабленно. Даже при счёте 0:2 команда ничего не могла завязать у ворот соперника, и поражение стало абсолютно заслуженным. Не помогли и замены со стороны Энцо Марески.

Результат матча Ноттингем Форест Ноттингем 3:1 Манчестер Сити Манчестер 1:0 Жаир Кунья 6' 2:0 Лиам Дилап 18' 2:1 Райан Шерки 52' 3:1 Лиам Дилап 73' Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Даниэль Муньос ( Лука Нец 65' ), Неко Уильямс, Райан Йейтс ( Ибраим Сангаре 79' ), Ксавер Шлагер, Морган Гиббз-Уайт, Джеймс Макати ( Дан Ндой 65' ), Лиам Дилап ( Игор Жезус 87' ), Жаир Кунья Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол ( Нико О'Райли 46' ), Марк Гехи ( Матеус Нунес 46' ), Рубен Диаш, Абдукодир Хусанов, Энцо Фернандес ( Филип Фоден 78' ), Эллиот Андерсон, Эрлинг Холанн, Жереми Доку, Райан Шерки, Илиман Ндиайе Жёлтые карточки: Джеймс Макати 64' (Ноттингем Форест), Дан Ндой 69' (Ноттингем Форест), Лука Нец 90+5' (Ноттингем Форест), Игор Жезус 90+6' (Ноттингем Форест)

Статистика матча 5 Удары в створ 4 3 Удары мимо 4 22 Владение мячом 78 3 Угловые удары 7 2 Офсайды 0 13 Фолы 7

Что будет дальше

После паузы на матчи сборных «Ноттингем» сразится на выезде с «Борнмутом» 21 ноября, а спустя 6 дней на своём поле сыграет с «Челси». «Манчестер Сити» в 11‑м туре предстоит домашняя встреча против «Фулхэма» (21 ноября), через три дня в Лиге чемпионов тоже на своём поле — с «Наполи», а затем 29 ноября в гостях с «Арсеналом» в АПЛ.