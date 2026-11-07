В 10‑м туре английской Премьер‑лиги «Ноттингем Форест» неожиданно дома переиграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Главным героем встречи стал воспитанник «горожан» Лиам Делап, забивший второй и третий мячи своей команды. Также за «лесников» отличился защитник Жаир Кунья, а за гостей единственный мяч на счету Райана Шерки.

Лиам Делап (слева)
Лиам Делап (слева) globallookpress.com

Перед матчем

К 10‑му туру команда Оливера Гласнера имела 9 очков после девяти туров и располагалась на предпоследней строчке в таблице АПЛ, а над самим австрийским специалистом начала маячить тень возможной отставки. В прошлой игре «Ноттингем» уступил в гостях «Брентфорду» (0:2), а до этого была ничья с «Ипсвичем» (1:1).

Оливер Гласнер
Оливер Гласнер globallookpress.com

«Манчестер Сити» имел 21 очко и занимал вторую строчку в таблице чемпионата. На неделе команда разобралась в гостях с «РБ Лейпцигом» (3:2), уверенно контролируя ход игры, а до этого в чемпионате подопечные Энцо Марески уступили «Брайтону» (0:1).

Ход игры

Обе команды активно начали встречу без раскачки, и уже на 6‑й минуте «Ноттингем» неожиданно вышел вперёд. Гвардиол на своей половине поля двинулся поперёк, не расстался с мячом, попав под прессинг Жаира Куньи. Бразилец, навязав Йошко борьбу и уронив его на газон, отобрал мяч, ворвался в штрафную и отличным ударом пробил в левый нижний угол мимо Доннаруммы. Это первый гол «лесников» на своём поле в нынешнем сезоне.

Удивительно, но хозяева и после забитого мяча продолжали владеть инициативой, и на 18‑й минуте Лиам Делап, который является воспитанником «горожан», сделал счёт 2:0 в пользу своей команды. Нападающий получил передачу от Шлагера на левом фланге, ворвался в штрафную и метров с 14 вколотил мяч под перекладину!

Делап и Доннарумма на коленях
Делап и Доннарумма на коленях globallookpress.com

На 23‑й минуте счёт мог стать 3:0, но Мурильо пробил с подбора после навеса с углового и выноса от ворот — Доннарумма в падении накрыл удар! Первый момент гостей случился на 32‑й минуте, когда Холанн получил пас в штрафной, но мяч скакал по газону, и удар у Эрлинга опасным не получился: Селс всё контролировал и поймал посланный низом в правый угол ворот мяч.

На 41‑й минуте норвежец получил ещё один шанс забить: он прошёл по диагонали в фирменном силовом стиле, убежал от Селса и пробил низом под ближнюю штангу с умеренно острого угла, но Кунья в подкате заблокировал удар, выбив на угловой! Статистика первого тайма примерно равная, но хозяева ведут 2:0.

«Ман Сити» смог сократить отставание в счёте на 52‑й минуте. Жереми Доку вошёл слева в штрафную и прострелил в центр. Мяч попал в бедро Йетса, от которого отскочил назад — и Райан Шерки с лёта, метров с 14, вколотил мяч под перекладину! 2:1 в пользу «Ноттингема».

Райан Шерки
Райан Шерки globallookpress.com

Через пять минут гости могли отыграться, когда передача Нунеса с правого фланга нашла Холанна в штрафной. Эрлинг обработал мяч и пробил в дальний угол, чуть‑чуть не попав в «девятку»!

На 73‑й минуте Делап оформил дубль. Контратака «лесников» началась с заблокированного удара Фернандеса возле собственной штрафной и отрыва Гиббс‑Уайта. Прорвавшись по центру, он отдал передачу на ход Делапу. Лиам ворвался слева в штрафную и классно пробил в дальний угол — мяч залетел с рикошетом от штанги.

Последние минуты встречи прошли с преимуществом «горожан», но «Ноттингем» грамотно отбивал все атаки соперника.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Эта победа позволила команде Оливера Гласнера покинуть зону вылета. «Ноттингем» на удивление выглядел организованно в этой встрече, а Делап, которому было выдано много авансов перед началом сезона и который был приобретён за более чем 50 млн евро, выдал лучшую игру. Австрийский специалист пока может передохнуть и спокойно готовить команду к следующему матчу.

«Манчестер Сити» выглядел на удивление вяло и расслабленно. Даже при счёте 0:2 команда ничего не могла завязать у ворот соперника, и поражение стало абсолютно заслуженным. Не помогли и замены со стороны Энцо Марески.

Результат матча

Ноттингем ФорестНоттингемНоттингем Форест3:1Манчестер СитиМанчестер СитиМанчестер
1:0 Жаир Кунья 6' 2:0 Лиам Дилап 18' 2:1 Райан Шерки 52' 3:1 Лиам Дилап 73'
Ноттингем Форест:  Матц Зельс,  Никола Миленкович,  Мурилло,  Даниэль Муньос (Лука Нец 65'),  Неко Уильямс,  Райан Йейтс (Ибраим Сангаре 79'),  Ксавер Шлагер,  Морган Гиббз-Уайт,  Джеймс Макати (Дан Ндой 65'),  Лиам Дилап (Игор Жезус 87'),  Жаир Кунья
Манчестер Сити:  Джанлуиджи Доннарумма,  Йошко Гвардиол (Нико О'Райли 46'),  Марк Гехи (Матеус Нунес 46'),  Рубен Диаш,  Абдукодир Хусанов,  Энцо Фернандес (Филип Фоден 78'),  Эллиот Андерсон,  Эрлинг Холанн,  Жереми Доку,  Райан Шерки,  Илиман Ндиайе
Жёлтые карточки:  Джеймс Макати 64' (Ноттингем Форест),  Дан Ндой 69' (Ноттингем Форест),  Лука Нец 90+5' (Ноттингем Форест),  Игор Жезус 90+6' (Ноттингем Форест)

Что будет дальше

После паузы на матчи сборных «Ноттингем» сразится на выезде с «Борнмутом» 21 ноября, а спустя 6 дней на своём поле сыграет с «Челси». «Манчестер Сити» в 11‑м туре предстоит домашняя встреча против «Фулхэма» (21 ноября), через три дня в Лиге чемпионов тоже на своём поле — с «Наполи», а затем 29 ноября в гостях с «Арсеналом» в АПЛ.