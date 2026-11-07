Вратарь Мануэль Нойер установил новый рекорд мюнхенской «Баварии» как самый возрастной игрок в истории клуба в игре 9‑го тура немецкой Бундеслиги против «Майнца».
Когда это произошло
В 9‑м туре чемпионата Германии, 7 ноября, «Майнц» на своём поле уступил «Баварии» со счётом 1:2. Нойер появился в стартовом составе мюнхенцев, но покинул поле в первом тайме, получив травму стопы. Вместо него в ворота встал его дублёр Йонас Урбиг.
Результат матча
Кто ранее владел рекордом
На момент матча Нойеру исполнилось 40 лет 225 дней. Ранее самым возрастным игроком, выходившим на поле в составе мюнхенской «Баварии», был его коллега по амплуа Бернд Дреер (40 лет 198 дней). Что интересно, свой рекорд он установил тоже в игре Бундеслиги против «Майнца» — 19 мая 2007 года. И вот теперь Нойер превзошёл его достижение тоже в матче против «карнавальщиков».
Нойер — легенда «Баварии»
Один из лучших вратарей мирового футбола, Мануэль Нойер, перебрался в «Баварию» в 2011 году из «Шальке». Вместе с командой он 13 раз становился чемпионом Германии, выиграл 6 раз Кубок страны и 8 раз Суперкубок Германии. На его счету — две победы с «Баварией» в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
В составе сборной Германии Нойер завоевал золотые медали чемпионата мира в 2014 году и бронзу на ЧМ‑2010. Всего за национальную команду он сыграл 128 матчей и пропустил 126 голов. За «Баварию» на его счету 600 игр и 500 пропущенных мячей. В этом сезоне на счету голкипера 9 проведённых встреч и 6 пропущенных голов.