Вратарь Мануэль Нойер установил новый рекорд мюнхенской «Баварии» как самый возрастной игрок в истории клуба в игре 9‑го тура немецкой Бундеслиги против «Майнца».

Мануэль Нойер globallookpress.com

Когда это произошло

В 9‑м туре чемпионата Германии, 7 ноября, «Майнц» на своём поле уступил «Баварии» со счётом 1:2. Нойер появился в стартовом составе мюнхенцев, но покинул поле в первом тайме, получив травму стопы. Вместо него в ворота встал его дублёр Йонас Урбиг.

Урбиг меняет Нойера globallookpress.com

Результат матча Майнц Майнц 1:2 Бавария Мюнхен 0:1 Йозуа Киммих 14' 0:2 Леннарт Карл 57' 1:2 Филлип Тиц 90+3' Майнц: Робин Центнер, Данни да Коста, Сильван Видмер ( Rael Nakuzola 69' ), Антони Каси ( Эрик Мартель 82' ), Ли Джэ Сон ( Пауль Небель 63' ), Кайсю Сано, Надим Амири, Рансфорд Кёнигсдёрффер ( Филлип Тиц 63' ), Шеральдо Бекер ( Бенедикт Холлербах 68' ), Fabio Gruber, Kacper Potulski Бавария: Мануэль Нойер ( Йонас Урбиг 45' ), Натаниэль Браун, Йозуа Киммих ( Хироки Ито 86' ), Йосип Штанишич ( Альфонсо Дэвис 67' ), Жонатан Та, Дайо Упамекано, Леннарт Карл ( Том Бишоф 67' ), Майкл Олисе, Александар Павлович, Конрад Лаймер ( Саша Боэ 86' ), Гарри Кейн Жёлтая карточка: Конрад Лаймер 76' (Бавария)

Статистика матча 1 Удары в створ 9 7 Удары мимо 10 31 Владение мячом 69 7 Угловые удары 8 3 Офсайды 1 8 Фолы 8

Кто ранее владел рекордом

На момент матча Нойеру исполнилось 40 лет 225 дней. Ранее самым возрастным игроком, выходившим на поле в составе мюнхенской «Баварии», был его коллега по амплуа Бернд Дреер (40 лет 198 дней). Что интересно, свой рекорд он установил тоже в игре Бундеслиги против «Майнца» — 19 мая 2007 года. И вот теперь Нойер превзошёл его достижение тоже в матче против «карнавальщиков».

Нойер — легенда «Баварии»

Один из лучших вратарей мирового футбола, Мануэль Нойер, перебрался в «Баварию» в 2011 году из «Шальке». Вместе с командой он 13 раз становился чемпионом Германии, выиграл 6 раз Кубок страны и 8 раз Суперкубок Германии. На его счету — две победы с «Баварией» в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Нойер уже 15 лет бессменный первый номер «Баварии» globallookpress.com

В составе сборной Германии Нойер завоевал золотые медали чемпионата мира в 2014 году и бронзу на ЧМ‑2010. Всего за национальную команду он сыграл 128 матчей и пропустил 126 голов. За «Баварию» на его счету 600 игр и 500 пропущенных мячей. В этом сезоне на счету голкипера 9 проведённых встреч и 6 пропущенных голов.