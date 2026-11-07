Вратарь Мануэль Нойер установил новый рекорд мюнхенской «Баварии» как самый возрастной игрок в истории клуба в игре 9‑го тура немецкой Бундеслиги против «Майнца».

Мануэль Нойер
Мануэль Нойер globallookpress.com

Когда это произошло

В 9‑м туре чемпионата Германии, 7 ноября, «Майнц» на своём поле уступил «Баварии» со счётом 1:2. Нойер появился в стартовом составе мюнхенцев, но покинул поле в первом тайме, получив травму стопы. Вместо него в ворота встал его дублёр Йонас Урбиг.

Урбиг меняет Нойера
Урбиг меняет Нойера globallookpress.com

Результат матча

МайнцМайнцМайнц1:2БаварияБаварияМюнхен
0:1 Йозуа Киммих 14' 0:2 Леннарт Карл 57' 1:2 Филлип Тиц 90+3'
Майнц:  Робин Центнер,  Данни да Коста,  Сильван Видмер (Rael Nakuzola 69'),  Антони Каси (Эрик Мартель 82'),  Ли Джэ Сон (Пауль Небель 63'),  Кайсю Сано,  Надим Амири,  Рансфорд Кёнигсдёрффер (Филлип Тиц 63'),  Шеральдо Бекер (Бенедикт Холлербах 68'),  Fabio Gruber,  Kacper Potulski
Бавария:  Мануэль Нойер (Йонас Урбиг 45'),  Натаниэль Браун,  Йозуа Киммих (Хироки Ито 86'),  Йосип Штанишич (Альфонсо Дэвис 67'),  Жонатан Та,  Дайо Упамекано,  Леннарт Карл (Том Бишоф 67'),  Майкл Олисе,  Александар Павлович,  Конрад Лаймер (Саша Боэ 86'),  Гарри Кейн
Жёлтая карточка:  Конрад Лаймер 76' (Бавария)

Кто ранее владел рекордом

На момент матча Нойеру исполнилось 40 лет 225 дней. Ранее самым возрастным игроком, выходившим на поле в составе мюнхенской «Баварии», был его коллега по амплуа Бернд Дреер (40 лет 198 дней). Что интересно, свой рекорд он установил тоже в игре Бундеслиги против «Майнца» — 19 мая 2007 года. И вот теперь Нойер превзошёл его достижение тоже в матче против «карнавальщиков».

Нойер — легенда «Баварии»

Один из лучших вратарей мирового футбола, Мануэль Нойер, перебрался в «Баварию» в 2011 году из «Шальке». Вместе с командой он 13 раз становился чемпионом Германии, выиграл 6 раз Кубок страны и 8 раз Суперкубок Германии. На его счету — две победы с «Баварией» в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Нойер уже 15 лет бессменный первый номер «Баварии»
Нойер уже 15 лет бессменный первый номер «Баварии» globallookpress.com

В составе сборной Германии Нойер завоевал золотые медали чемпионата мира в 2014 году и бронзу на ЧМ‑2010. Всего за национальную команду он сыграл 128 матчей и пропустил 126 голов. За «Баварию» на его счету 600 игр и 500 пропущенных мячей. В этом сезоне на счету голкипера 9 проведённых встреч и 6 пропущенных голов.