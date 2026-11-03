Мюнхенская «Бавария» не оставила шансов «Атлетико» на «Рияд Эйр Метрополитано», забив два безответных мяча. На 54-й минуте счёт открыл Леннарт Карл, а спустя 20 минут точку в матче поставил Конрад Лаймер.

Леннарт Карл uefa.com

Предматчевые расклады

Хозяева поля после трёх туров имели 4 очка в таблице общего этапа Лиги чемпионов. В первом туре «Атлетико» уступил «Ливерпулю» (1:2), затем обыграл «МЮ» (2:0) и сыграл вничью с «Штутгартом» (1:1).

«Бавария» имела в активе 5 очков. Мюнхенцы начали турнир с разгрома «Будё‑Глимт» (5:0), затем сыграли вничью с другими норвежцами, «Викингом» (3:3), и с «Арсеналом» (2:2).

Из ключевых потерь стоит отметить отсутствие в матче защитника Кристиана Ромеро у «Атлетико» и хавбеков Луиса Диаса и Джамала Мусиалы у «Баварии». Не будет на скамейке запасных гостей и главного тренера Венсана Компани.

Подробности игры

Первый тайм

Матч начался с атаки «Атлетико» на 2‑й минуте, когда Альварес получил мяч в штрафной, пробил в дальний угол, но немного недокрутил и промахнулся мимо ворот. Следующие 10 минут инициативой владела «Бавария», а особенно активничали Олисе и Лаймер. Первый вёл всю игру, а второй создавал ширину в атаке на своём правом фланге.

«Атлетико» проснулся на 13‑й минуте: создал момент после удара Сёрлота, а затем дважды подавал угловые. До 30‑й минуты игра преимущественно носила позиционный характер, а темп был невысоким. «Бавария» владела инициативой, а «матрасники» грамотно перекрывали зоны.

Хозяева напомнили о себе на 30‑й минуте, когда Пубиль сделал отличный кросс с правого фланга, а Сёрлот выскочил из‑за спины защитника, но немного не успел. В итоге мяч достался Нойеру.

Концовка снова осталась за «Баварией», которая имела хорошие подходы к воротам, но опасных моментов не создала. За первый тайм немецкий клуб нанёс 7 ударов по воротам, тогда как «Атлетико» — лишь два, а владение составило 67 % на 33 % в пользу «Баварии».

Второй тайм

После перерыва «Бавария» продолжила владеть инициативой и смогла поразить ворота соперника на 45‑й минуте. Автором гола стал 18‑летний Леннарт Карл, который смог «обокрасть» зазевавшегося Ле Нормана и перебросил Облака.

Леннарт Карл после того как открыл счёт в матче uefa.com

На 59‑й минуте Симеоне сделал тройную замену, и на поле появились Коке, Адемола Лукман и Ли Кан Ин, но переломить игру не удалось. «Бавария» продолжала контролировать ход игры и к 64‑й минуте вела по ударам — 11 (3) против 3 (0).

На 68‑й минуте поле покинул автор гола Карл, а вместо него появился атакующий защитник Натаниэль Браун. Очередной опасный момент случился на 73‑й минуте, когда Упамекано пробил издали, и после рикошета от ноги соперника мяч угодил в перекладину.

Спустя минуту один из самых активных в составе «Баварии» австриец Лаймер получил пас от обладателя «Золотого мяча» Кейна и засадил «между ушей» Облаку — в «девятку». Счёт стал 2:0 в пользу гостей. Даже после второго гола «Бавария» не сбавила обороты, а спокойно довела матч до победы. Команда Симеоне прерывает победную серию.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Конрад Лаймер празднует свой гол uefa.com

Итог встречи

Даже без травмированных Диаса, Мусиалы и продолжающего лечиться тренера Компани «Бавария» на голову превзошла мадридский «Атлетико», который в первую очередь думал об обороне, даже играя на своём поле. Если в первом тайме «матрасники» ещё держались, то после перерыва немецкий клуб смог найти слабые места в защите хозяев и дважды использовать свои шансы забить.

По традиции отлично отыграл Гарри Кейн, который, хотя и не забил, постоянно держал в напряжении оборону соперника и уводил защитников в глубину, а за спины врывались его партнёры. Надёжно сыграла и оборона гостей, которая смогла нейтрализовать Альвареса и Сёрлота. О характере игры красноречиво свидетельствует статистика ударов: 19 (5) — 9 (3), а владение составило 59 % на 41 % в пользу «Баварии».

Результат матча Атлетико Мадрид 0:2 Бавария Мюнхен 0:1 Леннарт Карл 54' 0:2 Конрад Лаймер 74' Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Робен Ле Норман ( Коке 59' ), Давид Ганцко, Алехандро Гримальдо, Маркос Льоренте, Пабло Барриос ( Родриго Мендоса 75' ), Алекс Баэна ( Ли Кан Ин 59' ), Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес ( Джонатан Дэвид 75' ), Александр Сёрлот ( Адемола Лукман 59' ) Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Жонатан Та, Дайо Упамекано, Альфонсо Дэвис ( Ким Мин Джэ 79' ), Леннарт Карл ( Натаниэль Браун 68' ), Майкл Олисе, Том Бишоф, Конрад Лаймер ( Саша Боэ 89' ), Гарри Кейн Жёлтые карточки: Джулиано Симеоне 80' — Йозуа Киммих 57', Йосип Штанишич 90+1'

Статистика матча 3 Удары в створ 5 4 Удары мимо 10 42 Владение мячом 58 4 Угловые удары 4 0 Офсайды 4 13 Фолы 3

Следующие соперники

В рамках 12‑го тура испанской Примеры «Атлетико» дома сыграет с «Барселоной» 8 ноября, а в Лиге чемпионов ближайшая встреча пройдёт 25 ноября. В этот день «матрасники» примут норвежский «Викинг».

«Бавария» в 9‑м туре немецкой Бундеслиги пожалует в гости к «Майнцу» 7 ноября. Через 18 дней подопечные Венсана Компани проведут гостевую игру Лиги чемпионов против французского «Лилля».