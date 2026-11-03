Мюнхенская «Бавария» не оставила шансов «Атлетико» на «Рияд Эйр Метрополитано», забив два безответных мяча. На 54-й минуте счёт открыл Леннарт Карл, а спустя 20 минут точку в матче поставил Конрад Лаймер.

Леннарт Карл
Леннарт Карл uefa.com

Предматчевые расклады

Хозяева поля после трёх туров имели 4 очка в таблице общего этапа Лиги чемпионов. В первом туре «Атлетико» уступил «Ливерпулю» (1:2), затем обыграл «МЮ» (2:0) и сыграл вничью с «Штутгартом» (1:1).

«Бавария» имела в активе 5 очков. Мюнхенцы начали турнир с разгрома «Будё‑Глимт» (5:0), затем сыграли вничью с другими норвежцами, «Викингом» (3:3), и с «Арсеналом» (2:2).

Из ключевых потерь стоит отметить отсутствие в матче защитника Кристиана Ромеро у «Атлетико» и хавбеков Луиса Диаса и Джамала Мусиалы у «Баварии». Не будет на скамейке запасных гостей и главного тренера Венсана Компани.

Подробности игры

Первый тайм

Матч начался с атаки «Атлетико» на 2‑й минуте, когда Альварес получил мяч в штрафной, пробил в дальний угол, но немного недокрутил и промахнулся мимо ворот. Следующие 10 минут инициативой владела «Бавария», а особенно активничали Олисе и Лаймер. Первый вёл всю игру, а второй создавал ширину в атаке на своём правом фланге.

«Атлетико» проснулся на 13‑й минуте: создал момент после удара Сёрлота, а затем дважды подавал угловые. До 30‑й минуты игра преимущественно носила позиционный характер, а темп был невысоким. «Бавария» владела инициативой, а «матрасники» грамотно перекрывали зоны.

Хозяева напомнили о себе на 30‑й минуте, когда Пубиль сделал отличный кросс с правого фланга, а Сёрлот выскочил из‑за спины защитника, но немного не успел. В итоге мяч достался Нойеру.

Концовка снова осталась за «Баварией», которая имела хорошие подходы к воротам, но опасных моментов не создала. За первый тайм немецкий клуб нанёс 7 ударов по воротам, тогда как «Атлетико» — лишь два, а владение составило 67 % на 33 % в пользу «Баварии».

Второй тайм

После перерыва «Бавария» продолжила владеть инициативой и смогла поразить ворота соперника на 45‑й минуте. Автором гола стал 18‑летний Леннарт Карл, который смог «обокрасть» зазевавшегося Ле Нормана и перебросил Облака.

Леннарт Карл после того как открыл счёт в матче
Леннарт Карл после того как открыл счёт в матче uefa.com

На 59‑й минуте Симеоне сделал тройную замену, и на поле появились Коке, Адемола Лукман и Ли Кан Ин, но переломить игру не удалось. «Бавария» продолжала контролировать ход игры и к 64‑й минуте вела по ударам — 11 (3) против 3 (0).

На 68‑й минуте поле покинул автор гола Карл, а вместо него появился атакующий защитник Натаниэль Браун. Очередной опасный момент случился на 73‑й минуте, когда Упамекано пробил издали, и после рикошета от ноги соперника мяч угодил в перекладину.

Спустя минуту один из самых активных в составе «Баварии» австриец Лаймер получил пас от обладателя «Золотого мяча» Кейна и засадил «между ушей» Облаку — в «девятку». Счёт стал 2:0 в пользу гостей. Даже после второго гола «Бавария» не сбавила обороты, а спокойно довела матч до победы. Команда Симеоне прерывает победную серию.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Конрад Лаймер празднует свой гол
Конрад Лаймер празднует свой гол uefa.com

Итог встречи

Даже без травмированных Диаса, Мусиалы и продолжающего лечиться тренера Компани «Бавария» на голову превзошла мадридский «Атлетико», который в первую очередь думал об обороне, даже играя на своём поле. Если в первом тайме «матрасники» ещё держались, то после перерыва немецкий клуб смог найти слабые места в защите хозяев и дважды использовать свои шансы забить.

По традиции отлично отыграл Гарри Кейн, который, хотя и не забил, постоянно держал в напряжении оборону соперника и уводил защитников в глубину, а за спины врывались его партнёры. Надёжно сыграла и оборона гостей, которая смогла нейтрализовать Альвареса и Сёрлота. О характере игры красноречиво свидетельствует статистика ударов: 19 (5) — 9 (3), а владение составило 59 % на 41 % в пользу «Баварии».

Результат матча

АтлетикоМадридАтлетико0:2БаварияБаварияМюнхен
0:1 Леннарт Карл 54' 0:2 Конрад Лаймер 74'
Атлетико:  Ян Облак,  Марк Пубиль,  Робен Ле Норман (Коке 59'),  Давид Ганцко,  Алехандро Гримальдо,  Маркос Льоренте,  Пабло Барриос (Родриго Мендоса 75'),  Алекс Баэна (Ли Кан Ин 59'),  Джулиано Симеоне,  Хулиан Альварес (Джонатан Дэвид 75'),  Александр Сёрлот (Адемола Лукман 59')
Бавария:  Мануэль Нойер,  Йозуа Киммих,  Йосип Штанишич,  Жонатан Та,  Дайо Упамекано,  Альфонсо Дэвис (Ким Мин Джэ 79'),  Леннарт Карл (Натаниэль Браун 68'),  Майкл Олисе,  Том Бишоф,  Конрад Лаймер (Саша Боэ 89'),  Гарри Кейн
Жёлтые карточки:  Джулиано Симеоне 80'  —  Йозуа Киммих 57',  Йосип Штанишич 90+1'

Следующие соперники

В рамках 12‑го тура испанской Примеры «Атлетико» дома сыграет с «Барселоной» 8 ноября, а в Лиге чемпионов ближайшая встреча пройдёт 25 ноября. В этот день «матрасники» примут норвежский «Викинг».

«Бавария» в 9‑м туре немецкой Бундеслиги пожалует в гости к «Майнцу» 7 ноября. Через 18 дней подопечные Венсана Компани проведут гостевую игру Лиги чемпионов против французского «Лилля».