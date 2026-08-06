Экс-нападающий сборной России считает, что форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку должен усилить московский «Спартак» и команде не хватает именно такого игрока.

Мирлинд Даку globallookpress.com

«Я лично не знаком с Даку. Но "Спартаку" нужен такой забивной форвард, учитывая статистику албанца в "Рубине". Пусть он не такой яркий, не тот футболист, способный обыграть полкоманды и забить. Но может оказаться в нужное время в нужном месте. А дальше все будет зависеть от Даку. Сложно прийти и сразу же показывать результат.

В "Спартаке" другое давление, болельщики, внимание прессы. Но думаю, что Мирлинд справится с давлением. Такой футболист нужен "Спартаку", именно наконечник», — сказал Павлюченко «СЭ».

Даку играл в «Рубине» с лета 2023 года. Всего в 93 матчах 28-летний албанец забил 38 мячей и сделал 13 ассистов.

Сегодня, 6 августа, стало известно о трансфере нападающего в московский «Спартак».