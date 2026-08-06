Казанский «Рубин» сообщил об уходе из клуба форварда Мирлинда Даку и переходе его в московский «Спартак».

Мирлинд Даку spartak.com

В новом клубе он будет выступать под №19. Даку подписал контракт с красно-белыми на три года.

«Футбольные клубы "Рубин" и "Спартак" договорились о трансфере нападающего Мирлинда Даку в московский клуб. Албанский футболист накануне тепло попрощался с коллективом, партнёрами и тренерским штабом "Рубина", после чего покинул расположение клуба. Даку присоединился к "Рубину" летом 2023 года, перейдя из хорватского "Осиека". В составе нашей команды форвард провёл 93 матча, в которых забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Даку достиг исторической отметки и за этот период стал вторым бомбардиром клуба в РПЛ, по забитым мячам уступая только Гёкденизу Караденизу.

За годы в "Рубине" Мирлинд стал лидером команды, любимцем болельщиков и настоящей легендой клуба. Футбольный клуб "Рубин" благодарит Даку за его вклад в успехи казанской команды и желает ему удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за всё, Мирлинд!» — сказано в сообщении пресс-службы казанцев.

За казанский клуб 28-летний албанец играл с лета 2023 года, перебравшись из хорватского «Осиека».