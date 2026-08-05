В матче первого тура группового этапа Кубка России «Зенит» в родных стенах победил «Балтику» со счетом 1:0.
Уже на 4-й минуте Кевин Андраде поразил ворота своей бывшей команды. Этот гол так и остался единственным в матче.
Результат матча
ЗенитСанкт-Петербург1:0БалтикаКалининград
Зенит: Роман Вега, Дуглас Сантос, Луис Энрике (Педриньо 63'), Фелипе Аугусто, Moskvichev, Drkusic, Andrade, Alip, Karavaev, Erokhin, Kondakov
Балтика: Фахд Муфи, Lyubakov, Mouyokolo, Kirsch, Ryadno, Belikov, Pospelov, Petrov, Nikitin, Shiltsov, Civic
Жёлтая карточка: Максим Петров 81' (Балтика)
«Зенит» набрал первые три очка, а «Балтика» идет без зачетных баллов. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Балтика» — с махачкалинским «Динамо».