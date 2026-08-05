В матче первого тура группового этапа Кубка России «Зенит» в родных стенах победил «Балтику» со счетом 1:0.

Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

Уже на 4-й минуте Кевин Андраде поразил ворота своей бывшей команды. Этот гол так и остался единственным в матче.

Результат матча

ЗенитСанкт-ПетербургЗенит1:0БалтикаБалтикаКалининград
Зенит:  Роман Вега,  Дуглас Сантос,  Луис Энрике (Педриньо 63'),  Фелипе Аугусто,  Moskvichev,  Drkusic,  Andrade,  Alip,  Karavaev,  Erokhin,  Kondakov
Балтика:  Фахд Муфи,  Lyubakov,  Mouyokolo,  Kirsch,  Ryadno,  Belikov,  Pospelov,  Petrov,  Nikitin,  Shiltsov,  Civic
Жёлтая карточка:  Максим Петров 81' (Балтика)

«Зенит» набрал первые три очка, а «Балтика» идет без зачетных баллов. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Балтика» — с махачкалинским «Динамо».