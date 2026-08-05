В матче первого тура группового этапа Кубка России «Зенит» в родных стенах победил «Балтику» со счетом 1:0.

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

Уже на 4-й минуте Кевин Андраде поразил ворота своей бывшей команды. Этот гол так и остался единственным в матче.

Результат матча Зенит Санкт-Петербург 1:0 Балтика Калининград Зенит: Роман Вега, Дуглас Сантос, Луис Энрике ( Педриньо 63' ), Фелипе Аугусто, Moskvichev, Drkusic, Andrade, Alip, Karavaev, Erokhin, Kondakov Балтика: Фахд Муфи, Lyubakov, Mouyokolo, Kirsch, Ryadno, Belikov, Pospelov, Petrov, Nikitin, Shiltsov, Civic Жёлтая карточка: Максим Петров 81' (Балтика)

Статистика матча 7 Удары в створ 2 4 Удары мимо 0 53% Владение мячом 47%

«Зенит» набрал первые три очка, а «Балтика» идет без зачетных баллов. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Балтика» — с махачкалинским «Динамо».