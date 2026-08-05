Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в Кубке России.

Олег Василенко globallookpress.com

«В таких случаях нужно говорить о том, что, да, тяжело, и легче не будет. То есть надо терпеть и надо терпеть до конца. Обидно то, что мы забили автогол.

Наверное, не совсем получались те эпизоды, которые мы хотели. Я думаю, это связано со свежестью игроков. Наверное, мы все‑таки не успели восстановиться. Из‑за этого, собственно, и в первом тайме немного не разобрались, потому что был сумбур в перестроениях. Потом начали действовать более строго после 20‑й минуты, когда внесли корректировки. Было много индивидуальных ошибок. Нас простили, объективно говоря. Второй тайм получился более целостным, но немножко не хватило восстановления», — цитирует Василенко «Матч ТВ».

На групповом этапе соревнований эти команды выступают в квартете B. Их соперниками по группе также являются «Краснодар» и грозненский «Ахмат».