В матче первого тура группового этапа Пути регионов Кубка России «Спартак» в родных стенах переиграл «Оренбург» со счетом 5:1.

Манфред Угальде
Манфред Угальде globallookpress.com

В составе победителей дублем отметился Манфред Угальде, а еще по голу забили Пабло Солари, Наиль Умяров и Павел Полех.

За гостей же единственный гол на счету Рената Голыбина.

Результат матча

СпартакМоскваСпартак5:1ОренбургОренбургОренбург
1:0 Наиль Умяров 78' 2:0 Polekh P. 84'
Спартак:  Александер Джику,  Виктор Парада,  Руслан Литвинов,  Martins,  Пабло Солари,  Манфред Угальде,  Арсений Дмитриев,  Pomazun,  Saus,  Wooh,  Prutsev
Оренбург:  Ренат Голыбин,  Егор Назаренко,  Максим Савельев,  Rudakov,  Poroykov,  Kasimov,  Tsenov,  Dudarin,  Ivashchenko,  Vasiljev,  Bosch
Жёлтые карточки:  Руслан Куль 75' (Оренбург),  Puebla D. 77' (Оренбург)

Таким образом, «Спартак» смог набрать три очка, а «Оренбург» идет без зачетных баллов. В следуюшем туре «Спартак» сыграет с «Рубином», а «Оренбург» — «Родиной».