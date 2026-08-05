В матче первого тура группового этапа Пути регионов Кубка России «Спартак» в родных стенах переиграл «Оренбург» со счетом 5:1.
В составе победителей дублем отметился Манфред Угальде, а еще по голу забили Пабло Солари, Наиль Умяров и Павел Полех.
За гостей же единственный гол на счету Рената Голыбина.
Результат матча
СпартакМосква5:1ОренбургОренбург
1:0 Наиль Умяров 78' 2:0 Polekh P. 84'
Спартак: Александер Джику, Виктор Парада, Руслан Литвинов, Martins, Пабло Солари, Манфред Угальде, Арсений Дмитриев, Pomazun, Saus, Wooh, Prutsev
Оренбург: Ренат Голыбин, Егор Назаренко, Максим Савельев, Rudakov, Poroykov, Kasimov, Tsenov, Dudarin, Ivashchenko, Vasiljev, Bosch
Жёлтые карточки: Руслан Куль 75' (Оренбург), Puebla D. 77' (Оренбург)
Таким образом, «Спартак» смог набрать три очка, а «Оренбург» идет без зачетных баллов. В следуюшем туре «Спартак» сыграет с «Рубином», а «Оренбург» — «Родиной».