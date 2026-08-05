Главный тренер итальянского «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о профессиональных качествах нового наставника лондонского «Челси» Хаби Алонсо. Специалист поделился своим мнением после очного товарищеского противостояния команд в Гонконге.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«У "Челси" отличный и способный тренер, который сам играл и прекрасно знает футбол. Он знает наш вид спорта от и до. У меня была возможность посмотреть некоторые фрагменты их товарищеских матчей, и можно было уже заметить качество и мощь этой команды», — сказал Спаллетти перед игрой.

Единственный результативный удар в противостоянии случился в середине второй половины встречи. На 68-й минуте ворота английской команды поразил косоварский нападающий «Ювентуса» Эдон Жегрова.