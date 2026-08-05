Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Балтикой» (1:0) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Сергей Семак globallookpress.com

«Хороший кубковый матч. Много борьбы, единоборств, стандартных положений, смогли забить быстрый гол. В остальном игра была с переменным успехом, с переменным давлением. То одна команда чуть-чуть больше контролировала, создавала давление у ворот соперника, то вторая.

Были ещё хорошие моменты, конечно, забили бы раньше, поспокойнее была бы концовка. В конце грубо ошиблись в обороне, чуть не привезли себе гол. Спасибо Москвичёву, который выручил в этом моменте.

Добились победы — это самое главное. Будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака «Чемпионат».

Следующий матч в национальном кубке сине-бело-голубые проведут 19 августа в Самаре против «Крыльев Советов».