Греческий «Панатинаикос» сыграл вничью с болгарским «ЦСКА-1948» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций — 1:1.
Адриано Ягушич вывел «Пао» вперед на 21-й минуте, но уже десять минут спустя Георги Русев сравнял счет. Во второй половине встречи команды голов не забивали.
Результат матча
ПанатинаикосАфины1:1CSKA 1948 SofiaЛига конференций. Квалификация
1:0 Adriano Jagusic 21' 1:1 Георги Русев 31'
Панатинаикос: Игнасио Пенья, Стефан де Врей, Рик Ван Дронгелен, Гиоргос Кирьякопулос, Педро Чиривелья, Этьен Камара (Анасс Зарури 67'), Факундо Пельистри (Висенте Таборда 60'), Эльмин Растодер, Triantafyllos Tsapras (Georgios Katris 85'), Adriano Jagusic (Sotiris Kontouris 85'), Santino Andino Valencia (Адам Черин 67')
CSKA 1948 Sofia: Лаша Двали, Андре Хоффман, Моатаз Земземи, Диего Медина, Георги Русев, Atanas Iliev (Mamadou Diallo 66'), Jules Meyer, Hector Cuellar (Elias Correa Franco 73'), Frederic Maciel, Ognjen Gasevic, Petar Marinov
Жёлтые карточки: Triantafyllos Tsapras 69' — Hector Cuellar 51'
Ответная встреча пройдет 11 августа в Софии.