Греческий «Панатинаикос» сыграл вничью с болгарским «ЦСКА-1948» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций — 1:1.

Адриано Ягушич вывел «Пао» вперед на 21-й минуте, но уже десять минут спустя Георги Русев сравнял счет. Во второй половине встречи команды голов не забивали.

Результат матча

Панатинаикос Афины 1:1 CSKA 1948 Sofia Лига конференций. Квалификация

1:0 Adriano Jagusic 21' 1:1 Георги Русев 31'

Панатинаикос: Игнасио Пенья, Стефан де Врей, Рик Ван Дронгелен, Гиоргос Кирьякопулос, Педро Чиривелья, Этьен Камара ( Анасс Зарури 67' ), Факундо Пельистри ( Висенте Таборда 60' ), Эльмин Растодер, Triantafyllos Tsapras ( Georgios Katris 85' ), Adriano Jagusic ( Sotiris Kontouris 85' ), Santino Andino Valencia ( Адам Черин 67' )

CSKA 1948 Sofia: Лаша Двали, Андре Хоффман, Моатаз Земземи, Диего Медина, Георги Русев, Atanas Iliev ( Mamadou Diallo 66' ), Jules Meyer, Hector Cuellar ( Elias Correa Franco 73' ), Frederic Maciel, Ognjen Gasevic, Petar Marinov

Жёлтые карточки: Triantafyllos Tsapras 69' — Hector Cuellar 51'