Итальянские топ-клубы «Милан» и «Интер» провели товарищескую встречу в рамках предсезонной подготовки. Игра состоялась на стадионе «Оптус» в австралийском городе Перт и завершилась ничейным результатом со счетом 1:1.
Счет в миланском дерби был открыт во втором тайме. На 53-й минуте точным ударом отметился полузащитник «Интера» Федерико Димарко. Номинальные хозяева поля сумели уйти от поражения под занавес встречи. На 84-й минуте нападающий «Милана» Кристофер Нкунку успешно реализовал одиннадцатиметровый удар.
Результат матча
МиланМилан1:1ИнтерМилан
0:1 Федерико Димарко 52' 1:1 Кристофер Нкунку 84' пен.
Милан: Лоренцо Торриани, Фикайо Томори (Кони де Винтер 63'), Страхиня Павлович (Рафаэл Леау 63'), Давиде Бартезаги (Первис Эступинан 46'), Маттео Габбиа (Гонсалу Рамуш 63'), Самуэль Чуквезе (Ардон Яшари 63'), Юссуф Фофана (Valeri Vladimirov 63'), Юнус Муса (Филиппо Терраччано 63'), Рубен Лофтус-Чик (Алексис Салемакерс 63'), Альфаджо Сиссе (Кристофер Нкунку 46'), Франческо Камарда (Лука Модрич 63')
Интер: Хосеп Мартинес (Карлос Аугусто 70'), Федерико Димарко (Yvan Maye 80'), Алессандро Бастони (Хакан Чалханоглу 70'), Янн Биссекк (Mattia Mosconi 90'), Бенжамен Павар (Leonardo Noah Bovio 76'), Пётр Зелиньски (Анж-Йоан Бонни 70'), Николо Барелла (Давиде Фраттези 70'), Анди Диуф (Луис Энрике 71'), Франческо Пио Эспозито (Иван Проведель 70'), Александар Станкович (Mattheo Lavelli 46'), Jamal Iddrissou (Генрих Мхитарян 46')
Жёлтые карточки: Первис Эступинан 90+3' — Янн Биссекк 36'
По итогам прошлого сезона итальянской Серии А «Интер» завоевал золотые медали. «Милан» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице национального первенства.