Итальянские топ-клубы «Милан» и «Интер» провели товарищескую встречу в рамках предсезонной подготовки. Игра состоялась на стадионе «Оптус» в австралийском городе Перт и завершилась ничейным результатом со счетом 1:1.

Федерико Димарко globallookpress.com

Счет в миланском дерби был открыт во втором тайме. На 53-й минуте точным ударом отметился полузащитник «Интера» Федерико Димарко. Номинальные хозяева поля сумели уйти от поражения под занавес встречи. На 84-й минуте нападающий «Милана» Кристофер Нкунку успешно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Результат матча Милан Милан 1:1 Интер Милан 0:1 Федерико Димарко 52' 1:1 Кристофер Нкунку 84' пен. Милан: Лоренцо Торриани, Фикайо Томори ( Кони де Винтер 63' ), Страхиня Павлович ( Рафаэл Леау 63' ), Давиде Бартезаги ( Первис Эступинан 46' ), Маттео Габбиа ( Гонсалу Рамуш 63' ), Самуэль Чуквезе ( Ардон Яшари 63' ), Юссуф Фофана ( Valeri Vladimirov 63' ), Юнус Муса ( Филиппо Терраччано 63' ), Рубен Лофтус-Чик ( Алексис Салемакерс 63' ), Альфаджо Сиссе ( Кристофер Нкунку 46' ), Франческо Камарда ( Лука Модрич 63' ) Интер: Хосеп Мартинес ( Карлос Аугусто 70' ), Федерико Димарко ( Yvan Maye 80' ), Алессандро Бастони ( Хакан Чалханоглу 70' ), Янн Биссекк ( Mattia Mosconi 90' ), Бенжамен Павар ( Leonardo Noah Bovio 76' ), Пётр Зелиньски ( Анж-Йоан Бонни 70' ), Николо Барелла ( Давиде Фраттези 70' ), Анди Диуф ( Луис Энрике 71' ), Франческо Пио Эспозито ( Иван Проведель 70' ), Александар Станкович ( Mattheo Lavelli 46' ), Jamal Iddrissou ( Генрих Мхитарян 46' ) Жёлтые карточки: Первис Эступинан 90+3' — Янн Биссекк 36'

По итогам прошлого сезона итальянской Серии А «Интер» завоевал золотые медали. «Милан» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице национального первенства.