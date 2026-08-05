5 августа в 22:00 мск состоится товарищеский матч между «Мальоркой» и ПСЖ. Где и как смотреть игру, мы расскажем далее в этом анонсе.

«Мальорка» не смогла удержаться в Ла Лиге и потому в этом сезоне сыграет во втором дивизионе. Она уже начала подготовку. Позади у «островитян» победы над саудовскими «Аль-Фатом» и «Аль-Иттихадом».

ПСЖ только начинает свою подготовку после долгого и успешного сезона. Напомним, что «парижане» защитили титул чемпиона в Лиге 1 и во второй раз подряд выиграли Лигу чемпионов. Так что скоро им предстоит сыграть в матче за Суперкубок УЕФА.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Котировки букмекеров: 2.65 на победу «Мальорки», 2.25 на победу ПСЖ, 4.15 на ничью.

Ставка искусственного интеллекта — победа ПСЖ со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Мальорка» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.