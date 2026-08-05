«Краснодар» примет «Ахмат» в матче второго тура Кубка России. Игра состоится 5 августа в 20:45 по мск. Расскажем, где и как смотреть игру.

«Краснодар» выиграл в трех последних матчах против «Ахмата», причем 2 из них были дома. «Быки» стартовали в РПЛ с двух побед, поэтому находятся в хорошей форме для борьбы за первое место в группе В по итогам первого тура.

Эксперты считают, что «Краснодар» имеет все шансы на успех в этом матче. Об этом говорят в том числе и коэффициенты букмекеров. Стоит напомнить, что в прошлом сезоне «Краснодар» дошел до Суперфинала, где уступил «Спартаку».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.

Котировки букмекеров: 1.60 на победу «Краснодара», 5.70 на победу «Ахмата», 4.10 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал победу «Краснодара» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча «Спартак» — «Краснодар» в подробном онлайн-репортаже.