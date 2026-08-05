В матче первого тура группового этапа Кубка России «Краснодар» и «Ахмат» в основное время сыграли вничью 1:1.

Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев globallookpress.com

Открыл счет в этой игре Даниил Уткин на 66-й минуте, а вот отыграться гости смогли усилиями Максима Самородова на 90+3-й минуте.

Команды решали судьбу встречи в серии пенальти и там сильнее оказались футболисты «Краснодара».

Результат матча

КраснодарКраснодарКраснодар1:1АхматАхматГрозный
0:1 Георгий Мелкадзе 1' пен. 0:2 Усман Ндонг 2' пен. 1:2 Диего Силва 3' пен. 1:3 Эгаш Касинтура 3' пен. 2:3 Дмитрий Воробьёв 4' пен. 3:3 Дуглас Аугусто 5' пен. 4:3 Александр Черников 6' пен. 4:4 Максим Самородов 90+3'
Краснодар:  Илья Вахания,  Витор Тормена,  Кристиан (Жуан Баши 46'),  Диего Силва,  Koryakin,  Khmarin,  Lenini,  Ozdoev,  Paltsev,  Utkin,  Mukailov
Ахмат:  Клисман Цаке,  Турпал-Али Ибишев,  Мирослав Богосавац,  Исмаэл Силва,  Лечи Садулаев,  Ulyanov,  Sidorov,  Keliano,  Kenzhebek,  Shchetinin,  Maksuti

У «Краснодара» по итогам этого матча два очка в своей группе, у «Ахмата» — один балл.