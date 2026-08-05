В матче первого тура группового этапа Кубка России «Краснодар» и «Ахмат» в основное время сыграли вничью 1:1.

Дмитрий Воробьев globallookpress.com

Открыл счет в этой игре Даниил Уткин на 66-й минуте, а вот отыграться гости смогли усилиями Максима Самородова на 90+3-й минуте.

Команды решали судьбу встречи в серии пенальти и там сильнее оказались футболисты «Краснодара».

Результат матча Краснодар Краснодар 1:1 Ахмат Грозный 0:1 Георгий Мелкадзе 1' пен. 0:2 Усман Ндонг 2' пен. 1:2 Диего Силва 3' пен. 1:3 Эгаш Касинтура 3' пен. 2:3 Дмитрий Воробьёв 4' пен. 3:3 Дуглас Аугусто 5' пен. 4:3 Александр Черников 6' пен. 4:4 Максим Самородов 90+3' Краснодар: Илья Вахания, Витор Тормена, Кристиан ( Жуан Баши 46' ), Диего Силва, Koryakin, Khmarin, Lenini, Ozdoev, Paltsev, Utkin, Mukailov Ахмат: Клисман Цаке, Турпал-Али Ибишев, Мирослав Богосавац, Исмаэл Силва, Лечи Садулаев, Ulyanov, Sidorov, Keliano, Kenzhebek, Shchetinin, Maksuti

Статистика матча 6 Удары в створ 2 5 Удары мимо 8 49% Владение мячом 51%

У «Краснодара» по итогам этого матча два очка в своей группе, у «Ахмата» — один балл.