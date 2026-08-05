Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о победе над «Оренбургом» (5:1) в матче Кубка России.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Атмосфера была замечательной.

Джику — капитан? Я принял это решение. У нас по три капитана среди россиян и иностранцев. Литвинов — российское сердце "Спартака", один из лучших ребят, с кем мне довелось поработать. Он понял мое решение.

В футболе всегда необходимо оставаться скромным, ногами на земле. Мы понимаем сложность сезона, как будет непросто. Перед матчем говорили с ребятами, что мы победители турнира и должны биться и повторить результат. Мы это понимаем и скромно идем дальше», — цитирует Карседо « Матч ТВ ».

Таким образом, «Спартак» смог набрать три очка, а «Оренбург» идет без зачетных баллов. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Рубином», а «Оренбург» — «Родиной».