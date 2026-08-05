Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о реакции хавбека ЦСКА Дмитрия Баринова на поведение фанатов «Локомотива» во время матча Кубка России.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

Напомним, что Баринов, который зимой перебрался из «Локомотива» в ЦСКА, вступил в перепалку с одним из фанатов «железнодорожников».

«Странная реакция Баринова, он думал, что фанаты ему пирожки будут печь и раздавать, что ли? Удар надо держать. Если бы он был настоящим большим игроком, он бы стал еще сильнее в этой ситуации. Публичных и уверенных в себе людей это должно заряжать. А так, это говорит о том, что он поплыл чуть‑чуть. Я ему желаю собраться и начать хорошо играть в футбол», — заявил Губерниев «Матч ТВ».

В итоге встреча завершилась победой ЦСКА в серии послематчевых пенальти.