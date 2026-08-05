Единственный гол в матче забил Мариус Корбу на 65-й минуте.

Венгерский «Ференцварош» на своем поле одержал победу над польским «Гурником» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы — 1:0.

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