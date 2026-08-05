Венгерский «Ференцварош» на своем поле одержал победу над польским «Гурником» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы — 1:0.
Единственный гол в матче забил Мариус Корбу на 65-й минуте.
Результат матча
ФеренцварошБудапешт1:0Гурник ЗПольша. Экстракласа
1:0 Мариус Корбу 65'
Ференцварош: Денеш Дибуш, Аттила Ошват, Тоон Рамакерс, Каду (Кенан Кодро 90'), Мариус Корбу, Габи Каниховски (Адам Надь 83'), Кристоффер Закариассен, Йонатан Леви (Callum O'Dowda 70'), Ленни Жозеф (Александр Чиркович 90'), Бамиделе Юсуф (Даниэл Арзани 70'), Mariano Gomez
Гурник З: Максимилиан Дитц (Бастьен Донио 85'), Эрик Янжа, Рафал Яницки, Таофик Исмахил (Петер Гонсалес 80'), Эрик Прекоп (Максим Хлань 62'), Кацпер Урбаньски, Лукаш Садилек, Михал Сачек, Yvan Ikia Dimi (Сондре Лизет 62'), Jose Manuel Sanchez Guillen, Philipp Schulze
Ответная встреча состоится в польском городе Забже 13 августа