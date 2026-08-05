«Факел» и «Динамо» встретятся 5 августа в матче первого тура Кубка России. Игра начнется в 18:30 по мск. О том, где и как смотреть эту игру, можно узнать в далее в анонсе.

«Факел» неудачно начал сезон, проиграл «Динамо» Мх и «Краснодару». С учетом предсезонки хозяева без побед уже 4 поединка подряд. Напомним, что воронежцы в прошлом сезоне поднялись из ФНЛ, где заняли второе место.

У «Динамо» тоже были проблемы на старте сезона. Москвичи не смогли обыграть «Крылья Советов» (0:0), а после этого на выезде проиграли «Балтике». Если смотреть по прошлому сезону, то выезды — не самая сильная сторона выступлений «Динамо». В таком случае сегодня «бело-голубые» рискуют в пятый раз подряд уехать из Воронежа без победы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.34.

Коэффициенты букмекеров: 3.74 на победу «Факела», 3.74 на ничью, 1.99 на победу «Динамо».

Прогноз от ИИ: победа «Факела» с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Факел» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.