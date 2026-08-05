Футбольный клуб «Динамо» из Москвы сумел переиграть воронежский «Факел» в рамках стартового тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0.

Фрагмент матча globallookpress.com

Единственный гол в данном противостоянии был забит на второй компенсированной минуте к основному времени матча. Защитник воронежской команды Игорь Юрганов срезал мяч в сетку собственных ворот.

Результат матча Факел Воронеж 0:1 Динамо Москва Факел: Игорь Юрганов, Юрий Журавлёв, Дарко Тодорович, Вячеслав Якимов, Белайди Пуси, Obukhov, Bardachev, Sutormin, Kovalev, Bagamaev, Uridia Динамо: Николас Маричаль, Рубенс, Тимофей Маринкин, Даниил Фомин, Leshchuk, Caceres, Fernandez Urbieta, Babaev, Miranchuk, Okishor, Sergeev Жёлтая карточка: Бутта Магомедов 77' (Факел)

Статистика матча 1 Удары в створ 8 3 Удары мимо 3 42% Владение мячом 58%

На групповом этапе соревнований эти команды выступают в квартете B. Их соперниками по группе также являются «Краснодар» и грозненский «Ахмат».