Футбольный клуб «Динамо» из Москвы сумел переиграть воронежский «Факел» в рамках стартового тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0.
Единственный гол в данном противостоянии был забит на второй компенсированной минуте к основному времени матча. Защитник воронежской команды Игорь Юрганов срезал мяч в сетку собственных ворот.
Результат матча
ФакелВоронеж0:1ДинамоМосква
Факел: Игорь Юрганов, Юрий Журавлёв, Дарко Тодорович, Вячеслав Якимов, Белайди Пуси, Obukhov, Bardachev, Sutormin, Kovalev, Bagamaev, Uridia
Динамо: Николас Маричаль, Рубенс, Тимофей Маринкин, Даниил Фомин, Leshchuk, Caceres, Fernandez Urbieta, Babaev, Miranchuk, Okishor, Sergeev
Жёлтая карточка: Бутта Магомедов 77' (Факел)
На групповом этапе соревнований эти команды выступают в квартете B. Их соперниками по группе также являются «Краснодар» и грозненский «Ахмат».