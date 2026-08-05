Футбольный клуб «Динамо» из Москвы сумел переиграть воронежский «Факел» в рамках стартового тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

Единственный гол в данном противостоянии был забит на второй компенсированной минуте к основному времени матча. Защитник воронежской команды Игорь Юрганов срезал мяч в сетку собственных ворот.

Результат матча

ФакелВоронежФакел0:1ДинамоДинамоМосква
Факел:  Игорь Юрганов,  Юрий Журавлёв,  Дарко Тодорович,  Вячеслав Якимов,  Белайди Пуси,  Obukhov,  Bardachev,  Sutormin,  Kovalev,  Bagamaev,  Uridia
Динамо:  Николас Маричаль,  Рубенс,  Тимофей Маринкин,  Даниил Фомин,  Leshchuk,  Caceres,  Fernandez Urbieta,  Babaev,  Miranchuk,  Okishor,  Sergeev
Жёлтая карточка:  Бутта Магомедов 77' (Факел)

На групповом этапе соревнований эти команды выступают в квартете B. Их соперниками по группе также являются «Краснодар» и грозненский «Ахмат».