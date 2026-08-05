Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:1, 4:5 по пенальти) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Обидное ли поражение? Для меня нет.

Чего не хватило для победы в основное время? Нужно было лучше распоряжаться мячом. Сделали заслуженную ничью. В основное время проигрывать, так скажем, неправильно.

Это была реальная кубковая игра, где никто не хотели уступать. Кто‑то говорит, что пенальти — это лотерея. Я же считаю, что это — мастерство», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

В следующем туре Кубка России грозненцы сыграют против «Факела» на своем поле 18 августа.