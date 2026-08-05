Итальянский «Ювентус» добился победы над лондонским «Челси» в рамках предсезонной подготовки. Контрольная встреча прошла на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Китае и завершилась со счетом 1:0 в пользу туринского коллектива.
Единственный результативный удар в противостоянии случился в середине второй половины встречи. На 68-й минуте ворота английской команды поразил косоварский нападающий «Ювентуса» Эдон Жегрова.
Результат матча
ЧелсиЛондон0:1ЮвентусТурин
0:1 Эдон Жегрова 68'
Челси: Роберт Санчес (Майк Пендерс 46'), Олуватосин Адарабиойо (Мамаду Сарр 46'), Йоррел Хато (Аарон Ансельмино 66'), Марко Палестра (Джош Ачимпонг 65'), Весли Фофана (Olutayo Subuloye 66'), Жеовани Кенда (Николас Джексон 46'), Мойсес Кайседо (Дариу Эсугу 66'), Джейми Байно-Гиттенс (Дастан Сатпаев 65'), Жоао Педро (Лиам Дилап 66'), Дэнни Уэлбек, Mahdi Nicoll-Jazuli (Ромео Лавиа 66')
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо (Джонатан Дэвид 46'), Зеки Челик, Ллойд Келли, Федерико Гатти (Даниэле Ругани 75'), Пьер Калюлю (Хуан Кабаль 63'), Жереми Бога (Эдон Жегрова 46'), Фабио Миретти (Теун Коопмейнерс 63'), Дуглас Луис (Кенан Йылдыз 63'), Мануэль Локателли (Augusto Owusu 46'), Аркадиуш Милик (Маттиа Перин 46')
Жёлтые карточки: Мойсес Кайседо 62', Ромео Лавиа 81' — Дуглас Луис 58', Федерико Гатти 72'
По итогам прошлого сезона национального первенства футболисты «Челси» заняли десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги с активом в 52 балла. «Ювентус» финишировал на шестой строчке в итальянской Серии А.