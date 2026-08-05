Итальянский «Ювентус» добился победы над лондонским «Челси» в рамках предсезонной подготовки. Контрольная встреча прошла на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Китае и завершилась со счетом 1:0 в пользу туринского коллектива.

Эдон Жегрова globallookpress.com

Единственный результативный удар в противостоянии случился в середине второй половины встречи. На 68-й минуте ворота английской команды поразил косоварский нападающий «Ювентуса» Эдон Жегрова.

Результат матча Челси Лондон 0:1 Ювентус Турин 0:1 Эдон Жегрова 68' Челси: Роберт Санчес ( Майк Пендерс 46' ), Олуватосин Адарабиойо ( Мамаду Сарр 46' ), Йоррел Хато ( Аарон Ансельмино 66' ), Марко Палестра ( Джош Ачимпонг 65' ), Весли Фофана ( Olutayo Subuloye 66' ), Жеовани Кенда ( Николас Джексон 46' ), Мойсес Кайседо ( Дариу Эсугу 66' ), Джейми Байно-Гиттенс ( Дастан Сатпаев 65' ), Жоао Педро ( Лиам Дилап 66' ), Дэнни Уэлбек, Mahdi Nicoll-Jazuli ( Ромео Лавиа 66' ) Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо ( Джонатан Дэвид 46' ), Зеки Челик, Ллойд Келли, Федерико Гатти ( Даниэле Ругани 75' ), Пьер Калюлю ( Хуан Кабаль 63' ), Жереми Бога ( Эдон Жегрова 46' ), Фабио Миретти ( Теун Коопмейнерс 63' ), Дуглас Луис ( Кенан Йылдыз 63' ), Мануэль Локателли ( Augusto Owusu 46' ), Аркадиуш Милик ( Маттиа Перин 46' ) Жёлтые карточки: Мойсес Кайседо 62', Ромео Лавиа 81' — Дуглас Луис 58', Федерико Гатти 72'

По итогам прошлого сезона национального первенства футболисты «Челси» заняли десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги с активом в 52 балла. «Ювентус» финишировал на шестой строчке в итальянской Серии А.