В товарищеском матче в Дублине «Арсенал» проиграл «Бетису» со счетом 1:3.
В составе победителей отличиться смогли Пабло Форналс, Нельсон Деосса и Родриго Рикельме. За лондонцев же забил Педро Инкапье.
Результат матча
АрсеналЛондон1:3БетисСевилья
0:1 Родриго Рикельме 9' 0:2 Нельсон Деосса 26' 1:2 Пьеро Инкапье 32' 1:3 Пабло Форнальс 43'
Арсенал: Кепа Аррисабалага (Иллан Меслье 62'), Бен Уайт (Габриэль Магальяйнс 46'), Кристьян Москера (Габриэл Жезус 46'), Пьеро Инкапье (Габриэл Мартинелли 46'), Риккардо Калафьори (Ife Ibrahim 62'), Итан Нванери (Brayden Clarke 77'), Майлс Льюис-Скелли (Josh Ogunnaike 62'), Кай Хаверц (Фабиу Виейра 46'), Макс Дауман (Рейсс Нелсон 46'), Виктор Дьёкереш (Louie Copley 46'), Христос Дзолис (Marli Salmon 46')
Бетис: Пере Гарсия (Хуниор Фирпо 73'), Альваро Вальес, Родриго Рикельме (Диего Гомес 85'), Фран Гарсия (Антони 73'), Натан, Марк Бартра (Диего Льоренте 73'), Эктор Бельерин, Нельсон Деосса, Пабло Форнальс, Факундо Берналь (Jose Antonio Morante 85'), Gnangoro Bouare (Иско 46')
Жёлтая карточка: Marli Salmon 61' (Арсенал)
Впереди у «Арсенала» будет товарищеский матч с дортмундской «Боруссией», который состоится 9 августа.