Впереди у «Арсенала» будет товарищеский матч с дортмундской «Боруссией», который состоится 9 августа.

В составе победителей отличиться смогли Пабло Форналс, Нельсон Деосса и Родриго Рикельме . За лондонцев же забил Педро Инкапье.

В товарищеском матче в Дублине «Арсенал» проиграл «Бетису» со счетом 1:3.

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