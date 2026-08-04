Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген проведёт сезон-2026/2027 в составе «Аякса». Амстердамский клуб официально сообщил об аренде 34-летнего голкипера у «Барселоны».

Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

Для опытного футболиста это уже второй подряд временный переход. Вторую половину предыдущего сезона он защищал цвета «Жироны», однако из-за тяжёлой травмы сумел выйти на поле лишь в двух матчах.

Первый официальный поединок в новой команде тер Штеген может провести уже 6 августа, когда «Аякс» встретится на своём стадионе с ирландским «Шелбурном» в рамках квалификационного раунда Лиги конференций.