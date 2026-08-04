В параллельной игре греческий «Олимпиакос» и нидерландский «Неймеген» сыграли вничью 0:0.

На автогол Мартина Сухомела хозяева смогли ответить точными ударами Матея Ринеша и Джона Меркадо .

В первом матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов пражская «Спарта» обыграла «Лион» со счетом 2:1.

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