В первом матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов пражская «Спарта» обыграла «Лион» со счетом 2:1.
На автогол Мартина Сухомела хозяева смогли ответить точными ударами Матея Ринеша и Джона Меркадо.
Результат матча
Спарта ППрага2:1ЛионЛион
1:0 Матей Ринеш 63' 2:0 Джон Меркадо 69'
Спарта П: Якуб Суровчик, Мартин Сухомель, Адам Шевинский, Асгер Сёренсен, Матей Ринеш, Роман Мацек, Анди Ирвинг (Сантьяго Энеме 75'), Адам Карабец (Ebrima Singhateh 85'), Джон Меркадо (Гаранг Куол 90'), Жозимар Алькосер (Лукаш Гараслин 84'), Джонатан Брёут Брунес (Гуго Сохурек 85')
Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Рубен Клюйверт, Клинтон Мата, Корентин Толиссо, Матис Де Карвалью (Малик Мартен Фофана 75'), Тайлер Мортон, Таннер Тессманн, Луа Опенда, Mohamed Ouedraogo (Эрнест Нуама 75')
Жёлтые карточки: Адам Карабец 66' (Спарта П), Матей Ринеш 90+4' (Спарта П)
В параллельной игре греческий «Олимпиакос» и нидерландский «Неймеген» сыграли вничью 0:0.
Ответные поединки пройдут через неделю, 11 августа.