Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников рассказал, чего ждет от матча Кубка России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча пройдет 4 августа на «РЖД Арене» и начнется в 20:45 мск.

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Думаю, что будут эксперименты. ЦСКА и "Локомотив" дадут сыграть игрокам, которые, как правило, остаются в запасе. Посмотрим, у кого длиннее скамейка. Матч будет интересным. Схемы у команд похожи, обе команды играют флангами — есть зеркальность в этом противостоянии», — сказал Сенников в эфире «Матч ТВ».