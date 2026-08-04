«Родина» на своем поле разгромила казанский «Рубин» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 5:0.

Магомедхабиб Абдусаламов
Магомедхабиб Абдусаламов globallookpress.com

Дублем в составе победителей отметился Магомедхабиб Абдусаламов, забивший на 13-й и 51-й минутах встречи. Еще по голу на счету Андрея Егорычева (59'), Артура Гарибяна (78') и Артема Максименко (85').

Результат матча

РодинаМоскваРодина5:0РубинРубинКазань
Родина:  Сергей Волков,  Артём Мещанинов,  Посо,  Руслан Фищенко,  Андрей Егорычев,  Магомедхабиб Абдусаламов,  Bessmertniy,  Tananeev,  Goglichidze,  Gharibyan,  Maksimenko
Рубин:  Константин Нижегородов,  Илья Рожков,  Игнасио Сааведра,  Korets,  Lobov,  Maldonado,  Kabutov,  Jukic,  Kuznetsov,  Motorin,  Shabanhaxhaj
Жёлтая карточка:  Велдин Ходжа 83' (Рубин)

В следующем туре соревнования «Родина» сыграет против «Оренбурга» в гостях 18 августа, а на следующий день «Рубин» примет «Спартак».