«Родина» на своем поле разгромила казанский «Рубин» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 5:0.

Магомедхабиб Абдусаламов globallookpress.com

Дублем в составе победителей отметился Магомедхабиб Абдусаламов, забивший на 13-й и 51-й минутах встречи. Еще по голу на счету Андрея Егорычева (59'), Артура Гарибяна (78') и Артема Максименко (85').

Результат матча Родина Москва 5:0 Рубин Казань Родина: Сергей Волков, Артём Мещанинов, Посо, Руслан Фищенко, Андрей Егорычев, Магомедхабиб Абдусаламов, Bessmertniy, Tananeev, Goglichidze, Gharibyan, Maksimenko Рубин: Константин Нижегородов, Илья Рожков, Игнасио Сааведра, Korets, Lobov, Maldonado, Kabutov, Jukic, Kuznetsov, Motorin, Shabanhaxhaj Жёлтая карточка: Велдин Ходжа 83' (Рубин)

Статистика матча 11 Удары в створ 3 2 Удары мимо 2 42% Владение мячом 58%

В следующем туре соревнования «Родина» сыграет против «Оренбурга» в гостях 18 августа, а на следующий день «Рубин» примет «Спартак».