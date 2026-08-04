Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о победе над «Локомотивом» (1:1, по пенальти 5:4) в Кубке России.

Данил Круговой globallookpress.com

«Спасибо болельщикам, что пришли, что поддержали. Мы сильнее играли в первом тайме, а во втором играли больше по результату. Не было смысла убегать и создавать атаки. Бориско хорошо проявлял себя в воротах. Если брать последний момент, там вообще пять тысяч рикошетов было, Пиняев в угловой флажок бил, попал кому‑то в голову, мяч — в штангу, и Сильянов подправил. Рад, что у Баринова получилось проявить себя. Думаю, что болельщики его всё равно любят, а то, что они кричали ему после того, как он получил желтую карточку, — это некрасиво», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях против «Ростова», а ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Обе встречи пройдут 18 августа.