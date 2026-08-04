Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении от ЦСКА(1:1, 4:5 по пенальти) в Кубке России.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Я бы отметил разум, хладнокровие и игру в средней линии Еремеева. Ребята не стушевались, вышли и потихонечку показывают, что они конкурентоспособны. То, что они могут нам помогать, это видно.

Сегодня психологическое состояние очень важно. Нам нужно поймать нити игры и игровой импульс. Понятно, что мы в ручном режиме ищем определенные связки в силу разных обстоятельств. Сегодня было очень важно переломить игру, показать характер, чтобы ребята почувствовали, что это тот "Локомотив", который в том сезоне завоевал бронзу», — цитирует Галактионова « Матч ТВ ».

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях против «Ростова», а ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Обе встречи пройдут 18 августа.