Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды от «Крыльев Советов» (1:2) в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России.

Вадим Евсеев globallookpress.com

«Мы хотели добиться положительного результата, где‑то мы не реализовали свои моменты, а соперник реализовал. Второй гол соперника, у нас таких моментов было три‑четыре, мы просто в ворота не попали. Порадовало, что с этим составом мы тоже имеем моменты. Понятно, что у своих ворот хотелось бы их поменьше, но это Кубок, еще будут игры», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

В следующем туре соревнований махачкалинцы встретятся с «Балтикой» в Калининграде 20 августа.