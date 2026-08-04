Латвийская «Ауда» одержала победу над албанским «Динамо Сити» в матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций — 1:0.

Единственный гол в матче забил Бартелеми Дьеду на 68-й минуте. Гости остались в меньшинстве на 71-й минуте после удаления Фабьяна Перндреки.

Результат матча

FK AudaЛатвия. Высшая лигаFK Auda1:0FC Dinamo CityFC Dinamo CityЛига конференций. Квалификация
1:0 Бартелеми Дьеду 68'
FK Auda:  Тин Хрвой,  Оскар Рубенис,  Уолли Фофана,  Эдуард Дашкевич,  Кадер Коне,  Бартелеми Дьеду (Andrews Appiah 86'),  Nils Purins,  Moussa Ouedraogo,  Ralfs Kragliks,  Youba Traore,  Edvin Bongemba
FC Dinamo City:  Насер Алийи,  Lorenco Vila (Lorran 75'),  Malomo Taofeeq Ayodeji (Ruben Silva-Richards 81'),  Hekuran Berisha (David Adeniyi Fadairo 81'),  Isi Manellari (Flamur Ruci 81'),  Klevi Qefalija,  Eridon Qardaku (Dejvi Metaj 90'),  Fabjan Perndreca,  Bruno Dita,  Ysni Ismaili,  Aldo Teqja
Жёлтые карточки:  Ralfs Kragliks 13',  Youba Traore 52',  Уолли Фофана 90+2'  —  Fabjan Perndreca 60',  Eridon Qardaku 64',  Bruno Dita 66'
Красная карточка:  Fabjan Perndreca 71' (FC Dinamo City)

Ответный матч состоится 13 августа в Тиране.