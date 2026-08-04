Латвийская «Ауда» одержала победу над албанским «Динамо Сити» в матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций — 1:0.

Единственный гол в матче забил Бартелеми Дьеду на 68-й минуте. Гости остались в меньшинстве на 71-й минуте после удаления Фабьяна Перндреки.

Результат матча

FK Auda Латвия. Высшая лига 1:0 FC Dinamo City Лига конференций. Квалификация

1:0 Бартелеми Дьеду 68'

FK Auda: Тин Хрвой, Оскар Рубенис, Уолли Фофана, Эдуард Дашкевич, Кадер Коне, Бартелеми Дьеду ( Andrews Appiah 86' ), Nils Purins, Moussa Ouedraogo, Ralfs Kragliks, Youba Traore, Edvin Bongemba

FC Dinamo City: Насер Алийи, Lorenco Vila ( Lorran 75' ), Malomo Taofeeq Ayodeji ( Ruben Silva-Richards 81' ), Hekuran Berisha ( David Adeniyi Fadairo 81' ), Isi Manellari ( Flamur Ruci 81' ), Klevi Qefalija, Eridon Qardaku ( Dejvi Metaj 90' ), Fabjan Perndreca, Bruno Dita, Ysni Ismaili, Aldo Teqja

Жёлтые карточки: Ralfs Kragliks 13', Youba Traore 52', Уолли Фофана 90+2' — Fabjan Perndreca 60', Eridon Qardaku 64', Bruno Dita 66'

Красная карточка: Fabjan Perndreca 71' (FC Dinamo City)