Латвийская «Ауда» одержала победу над албанским «Динамо Сити» в матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций — 1:0.
Единственный гол в матче забил Бартелеми Дьеду на 68-й минуте. Гости остались в меньшинстве на 71-й минуте после удаления Фабьяна Перндреки.
Результат матча
FK AudaЛатвия. Высшая лига1:0FC Dinamo CityЛига конференций. Квалификация
1:0 Бартелеми Дьеду 68'
FK Auda: Тин Хрвой, Оскар Рубенис, Уолли Фофана, Эдуард Дашкевич, Кадер Коне, Бартелеми Дьеду (Andrews Appiah 86'), Nils Purins, Moussa Ouedraogo, Ralfs Kragliks, Youba Traore, Edvin Bongemba
FC Dinamo City: Насер Алийи, Lorenco Vila (Lorran 75'), Malomo Taofeeq Ayodeji (Ruben Silva-Richards 81'), Hekuran Berisha (David Adeniyi Fadairo 81'), Isi Manellari (Flamur Ruci 81'), Klevi Qefalija, Eridon Qardaku (Dejvi Metaj 90'), Fabjan Perndreca, Bruno Dita, Ysni Ismaili, Aldo Teqja
Жёлтые карточки: Ralfs Kragliks 13', Youba Traore 52', Уолли Фофана 90+2' — Fabjan Perndreca 60', Eridon Qardaku 64', Bruno Dita 66'
Красная карточка: Fabjan Perndreca 71' (FC Dinamo City)
Ответный матч состоится 13 августа в Тиране.