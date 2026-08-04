Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич высказался о поражении от «Ростова» (0:4) в Кубке России.

Срджан Благоевич globallookpress.com

«Нужно все проанализировать, принять какие‑то решения. Я не могу сравнить этот матч с играми в чемпионате, потому что в тех поражениях мы искали и находили моменты. Но сейчас нет оправдания, мне стыдно от того, как команда выглядела на поле, как будто не работаем на тренировках. Не было желания, агрессии, борьбы, что является основой для того, чтобы что‑то тактически и технически получилось.

Я хочу извиниться перед болельщиками "Акрона", потому что знаю, как они переживают», — приводит слова Благоевича « Матч ТВ ».

Во втором туре турнира «Ростов» примет дома «Локомотив», а «Акрон» сыграет в гостях против ЦСКА. Оба матча пройдут 18 августа.