Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал поражение своей команды от «Родины» (0:5) в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России.

Франк Артига globallookpress.com

«Будет честно от лица команды принести извинения всем болельщикам и жителям Казани. Все наши болельщики и жители города этого не заслуживают.

Команда не нашла силы или желание забить один хотя бы? Нет. Это вопрос отношения, самоотдачи и отношения к футболу. Ничего мы сегодня не показали из этого. Соперник был сильнее с 14‑й минуты. Было бы абсурдно говорить о тактике в таком матче с таким результатом. Полагаю, во всех единоборствах и стыках соперник нас превзошел. И помимо тактики есть другие вещи — отношение, самоотдача», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

В следующем туре соревнований «Рубин» на своем поле примет «Спартак» 18 августа.