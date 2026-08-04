«Ростов» обыграл в гостях «Акрон» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 4:0.

ФК «Ростов»
ФК «Ростов» globallookpress.com

Олакуне Олусегун открыл счет на четвертой минуте встречи, спустя три минуты Ярослав Михайлов удвоил преимущество донской команды.

Во второй половине встречи Имран Азнауров на 50-й минуте довел разницу до разгромной, а мяч Данилы Прохина на 65-й минуте установил окончательный итог матча.

Результат матча

АкронТольяттиАкрон0:4РостовРостовРостов-на-Дону
Акрон:  Вячеслав Бардыбахин,  Йонуц Неделчяру,  Кристиян Бистрович,  Кевин Аревало,  Terekhovsky,  Escoval,  Popenkov,  Khosonov,  Bazilevskiy,  Zheleznov,  Metkalov
Ростов:  Виктор Мелёхин,  Игор Ногейра (Babakin N. 46'),  Petrov,  Semenchuk,  Shantaliy,  Prokhin,  Mikhailov,  Zhbanov,  Madrakhimov,  Olusegun,  Aznaurov

Во втором туре турнира «Ростов» примет дома «Локомотив», а «Акрон» сыграет в гостях против ЦСКА. Оба матча пройдут 18 августа.