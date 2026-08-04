«Ростов» обыграл в гостях «Акрон» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 4:0.

Олакуне Олусегун открыл счет на четвертой минуте встречи, спустя три минуты Ярослав Михайлов удвоил преимущество донской команды.

Во второй половине встречи Имран Азнауров на 50-й минуте довел разницу до разгромной, а мяч Данилы Прохина на 65-й минуте установил окончательный итог матча.

Результат матча Акрон Тольятти 0:4 Ростов Ростов-на-Дону Акрон: Вячеслав Бардыбахин, Йонуц Неделчяру, Кристиян Бистрович, Кевин Аревало, Terekhovsky, Escoval, Popenkov, Khosonov, Bazilevskiy, Zheleznov, Metkalov Ростов: Виктор Мелёхин, Игор Ногейра ( Babakin N. 46' ), Petrov, Semenchuk, Shantaliy, Prokhin, Mikhailov, Zhbanov, Madrakhimov, Olusegun, Aznaurov

Статистика матча 5 Удары в створ 4 4 Удары мимо 6 64% Владение мячом 36%

Во втором туре турнира «Ростов» примет дома «Локомотив», а «Акрон» сыграет в гостях против ЦСКА. Оба матча пройдут 18 августа.