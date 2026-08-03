В матче четвертого тура Первой лиги «Уфа» и «КАМАЗ» сыграли вничью со счетом 1:1.

Александр Беленов — вратарь «Уфы»
Александр Беленов — вратарь «Уфы» globallookpress.com

На 60-й минуте точным ударом отметился Магомед Якуев и открыл счет. Гости смогли восстановить статус-кво на 90+3-й минуте благодаря голу Марка Богданца.

Отметим, что весь второй тайм «Уфа» играла в меньшинстве из-за удаления Зелимхана Бакаева.

Результат матча

УфаУфаУфа1:1КамАЗКамАЗНабережные Челны
0:1 Bogdanets M. 90+3'
Уфа:  Belenov,  Gilyazetdinov,  Kutin,  Agapov,  Khanenko,  Yusupov,  Lipovoy,  Isaev,  Tarba,  Yakuev,  Ortiz
КамАЗ:  Sultonov,  Zamerets,  Manuylov,  Sukhanov,  Kalistratov,  Ayukin,  Zashchepkin,  Deryugin,  Solodukhin,  Moseychuk,  Voronin

По итогам этого матча «Уфа» набрала 8 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Первой лиги. У «КАМАЗа» теперь один балл и 17-я строчка.