В матче четвертого тура Первой лиги «Уфа» и «КАМАЗ» сыграли вничью со счетом 1:1.
На 60-й минуте точным ударом отметился Магомед Якуев и открыл счет. Гости смогли восстановить статус-кво на 90+3-й минуте благодаря голу Марка Богданца.
Отметим, что весь второй тайм «Уфа» играла в меньшинстве из-за удаления Зелимхана Бакаева.
Результат матча
УфаУфа1:1КамАЗНабережные Челны
0:1 Bogdanets M. 90+3'
Уфа: Belenov, Gilyazetdinov, Kutin, Agapov, Khanenko, Yusupov, Lipovoy, Isaev, Tarba, Yakuev, Ortiz
КамАЗ: Sultonov, Zamerets, Manuylov, Sukhanov, Kalistratov, Ayukin, Zashchepkin, Deryugin, Solodukhin, Moseychuk, Voronin
По итогам этого матча «Уфа» набрала 8 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Первой лиги. У «КАМАЗа» теперь один балл и 17-я строчка.