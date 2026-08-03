Полузащитник «Факела» Алексей Сутормин выразил мнение, что нападающий Артём Дзюба способен усилить воронежский клуб.

Артём Дзюба globallookpress.com

«Надо понимать, в каком состоянии Артём, но в любом случае он лучший бомбардир. Думаю, все голы, его статистика и карьера говорят за него самого. Опять же, главное, чтобы было его желание, а там уже будет видно. Артём — хороший футболист, полагаю, все это понимают. Он бы принёс пользу "Факелу"», — сказал Сутормин «Чемпионату».

37‑летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона». «Факел» после двух туров не имеет очков в таблице РПЛ: сначала команда уступила «Динамо» М (1:2), а затем «Краснодару» (2:3).