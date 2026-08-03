Заслуженный тренер России Юрий Сёмин высказал своё мнение по поводу игры на старте сезона полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова.

Никита Кривцов globallookpress.com

«Кривцов на сегодня лидер в "Краснодаре". Это видно по всему: его уверенность, лёгкость в игре и принятие сложных решений. Думаю, это будет не только лидер "Краснодара", но и национальной команды. Ничего неожиданного в игре Кривцова нет. Лично мне он нравился во все времена. Даже когда был молодым.

Во-первых, он очень атлетичный. Во-вторых, очень выносливый игрок для своей позиции. Самое важное — он значительно прибавил в технике. С каждым годом становится лучше — это его характеризует», — сказал Сёмин «Чемпионату».

В двух первых матчах сезона Кривцов забил три мяча. Сначала он отличился в ворота «Рубина» (3:1), а затем оформил дубль в игре с «Факелом» (3:2).