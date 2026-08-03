Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру футболиста «Зенита» Максима Глушенкова.

Юрий Семин globallookpress.com

Ранее Глушенков отметился хет-триком в матче второго тура РПЛ с «Оренбургом» (3:0).

«Хет-трик — это всегда впечатляющее событие. И голы Глушенкова были прекрасные, можно сказать, в мастерском стиле. Пожелаем ему удачи. Что касается лидера "Зенита" на поле, лидер — это человек, который играет не одну игру лучше всех, а постоянно показывает высочайший уровень.

Если Глушенков обретёт стабильность, вполне возможно, что будет лидером. Хотя для этого нужны и лидерские качества, чтобы он был примером, а игроки могли бы называть его лидером. Мне кажется, лидер "Зенита" — Вендел», — сказал Сёмин «Чемпионату».