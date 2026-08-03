Экс-форвард московского «Динамо» Муми Нгамале стал футболистом кипрского «Пафоса».

Муми Нгамале globallookpress.com

32-летний футболист перебрался в новую команду на правах свободного агента и подписал контракт, который рассчитан до лета 2028 года.

«Все в футбольном клубе "Пафос" тепло приветствуют Николя Муми Нгамалё и желают ему всяческих успехов. Добро пожаловать в "Пафос", Муми!» — говорится в сообщении пресс-службы «Пафоса» на официальном сайте команды.

В прошлом сезоне в составе «Динамо» Нгамале забил четыре мяча и сделал два ассиста в 21 матче РПЛ.